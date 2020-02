তানোরে এতিমদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ

তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোরে বাঙালি জাতির জনক ও মহান স্বাধীনতার স্থপত্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে তানোর পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে চাপড়া দাখিল মাদরাসা ও এতিম খানা এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তানোর ইসলাহিয়া দাখিল মাদরাসা ও এতিমখানায় অসহায় এতিম শীতার্ত শিশুদের মধ্যে (কম্বল) শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এদিকে এসব শীতবস্ত্র পেয়ে শীর্তাত এতিম শিশুদের চোখেমূখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠেছে, বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।

জানা হেছে, স্থানীয় সাংসদ, সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী, রাজশাহী চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সভাপতি ও সিআইপি আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরী সিআইপি পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি ও উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান আবু বাক্কার ও সোনীয়া সরদার,উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের ইসলাম, তানোর কৃষি ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ ইসাহাক আলী, সভাপতি নাজিম উদ্দিন মন্ডল, তানোর শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও চাপড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জিল্লুর রহমান, এতিমখানার সুপারেন্টেড সুলতানুল ইসলাম, পাঁচন্দর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন, বাধাইড় ইউপি চেয়ারম্যান আতাউর রহমান, গোদাগাড়ী উপজেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি শফিকুল সরকার, কাউন্সিলর আব্দুল লতিব মন্ডল, ওয়াজির হাসান প্রতাপ সরকার ও তানোর পৌর যুবলীগের সভাপতি রাজিব সরকার হিরো প্রমূখ। এছাড়াও এলাকার বিশিস্ট ব্যক্তিবর্গগণ উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার ময়না আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে চলেছেন। শীত মৌসুমের শুরু থেকেই উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অসহায় হতদরিদ্র শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ শুরু করেছেন। এমনকি তিনি বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে মানবতার ফেরিওয়ালা হয়ে পথে-প্রান্তরে বিচরণরত পথশিশু, মানষিক ভারসাম্যহীন প্রতিবন্ধী ও ভিক্ষুকদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিয়েছেন। #

