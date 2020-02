তানোর পৌরসভা নির্বাচনে আলোচনায় সুজন

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোর পৌরসভার আগামি নির্বাচনে ভোটারদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রধম শ্রেণীর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী আবুল বাশার সুজন। তানোর পৌর আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরুণে সুজনকে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী করে তাকে নিয়েই ভোট করতে চাই তৃণমূল। স্থানীয়রা বলছে, সুজনকে দিয়ে এবার সত্যিকার অর্থেই পৌরবাসী একজন পরীক্ষিত, আর্দশিক নেতৃত্ব ও পৌর পিতা পেতে চলেছে, যার মাধ্যমে সম্ভব পৌরসভাকে মডেল পৌরসভায় রুপান্তরিত করা। তারা বলছে, অনেক দেখা হয়েছে আর নয় এবার আমরা (ভোটার) দেখাতে চাই। ভোটারগণ এবার প্রার্থীর পারিবারিক ও সামাজিক পরিচিতি, আর্থিক স্বচ্ছলতা, কর্মী-বাহিনী, আদর্শিক নেতৃত্ব, পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি ইমেজ ও উন্নয়ন মানসিকতা ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষণ করে ভোট প্রয়োগ করে পৌর পিতা নির্বাচিত করতে চাই। আর এসব বিবেচনায় সুজনের ধারে কাছেও নেই কেউ, তায় বলায় যায় এবার তানোর পৌর মেয়র হচ্ছেন সুজন। ইতমধ্যে তিনি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কুতিক, মানবসেবা ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহযোগীতার মাধ্যমে পৌরবাসির মনে নিরুঙ্কুশভাবে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে নির্বাচনে যা বিজয়ী হবার জন্য যথেষ্ট। স্থানীয় আওয়ামী লীগের তৃণমূলের অভিমত, তানোর পৌর এলাকার ভোটারদের মধ্যে সুজনের একটি শক্ত অবস্থান গড়ে উঠেছে যা দিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। তানোর পৌর এলাকায় সুজনকে ঘিরে জমে উঠেছে আওয়ামী লীগের রাজনীতি।

স্থানীয়রা বলছে, পৌর এলাকায় সুজন প্রচার-প্রচারণা ও গণোসংযোগ করায় আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নাটকিয় পরিবর্তন এসেছে, দীর্ঘদিন ধরে যেসব নেতা ও কর্মী-সমর্থকগণ নিস্ক্রীয় ছিল তারাও নবউদ্যোমে রাজনীতিতে সক্রীয় হয়ে উঠায় আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। আবার যারা মেয়র নির্বাচিত হতে পারবেন না এটা নিশ্চিত হয়েও এতোদিন মেয়র হবার খোয়াব নিয়ে নেতাকর্মীদের বিভ্রান্ত করতে মরিয়া ছিল তারাও রণেভঙ্গ দিয়ে সুজনের প্রার্থীতার প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। জানা গেছে, তানোর পৌরসভার আগামী নির্বাচন ঘিরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে দীর্ঘদিন বিরাজমান মতবিরোধ, মান-অভিমান এবং ঐক্যর প্রশ্নে ক্ষোভ-অসন্তোষের বরফ গলতে শুরু করেছে। এখন তৃণমূলের নেতাকর্মীরাও এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন পাওয়া-না পাওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে মান-অভিমান থাকবে সেটাই স্বাভাবিক, আবার পৌর মেয়র পেতে তাদের ঐক্যবদ্ধ ব্যতিত কোনো বিকল্প নাই এটাও সত্য। এসব বিবেচনায় আওয়ামী লীগ নৌকার বিজয় ঘটাতে বদ্ধ পরিকর বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। #

