বগুড়ার গাবতলীতে বিএনপির মানববন্ধন পালিত

বগুড়া প্রতিনিধিঃ বগুড়ার গাবতলী নশিপুর ইউনিয়ন বিএনপির একতরফা আহবায়ক পকেট কমিটি বাতিলের দাবীতে গত রবিবার সন্ধ্যায় ৩নং ওয়ার্ডের কদমতলী তিনমাথা মোড়ে মানব বন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

মানব বন্ধনে উপস্থিত ছিলেন থানা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, নশিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মাহফুজার রহমান ফারুক, বিএনপির নেতা এ্যাডভোকেট ছান্নাউল্লাহ, জহুরুল ইসলাম সজল, শাহীন সরকার, হায়দার আলী, জিয়াউর রহমান টুটুল, ফজলুল হক ফটো, বাচ্চু মিয়া, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল বারী, নায়েব আলী, চাঁন মিয়া, আকমল হোসেন, ইয়াছিন আলী, মিন্টু, সিরাজ, বাবু, মান্নান, ওবায়দুল, ছালেক, যুবদল নেতা আনজু মন্ডল, জাহাঙ্গীর আলম পোটল, সাইফুল ইসলাম, গেদা, মমিন, আপেল, রেজা, দুলাল, ছাত্রদল নেতা মোহন, মাসুদ, বিদ্যুৎ, সেলিম, শ্রমিকদল নেতা জুয়েল, রাজু, ছালাম প্রমূখ।

