কাদা মাখামাখিতে মাতলেন ফেরদৌস-পূর্ণিমা

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে চলছে নঈম ইমতিয়াজ নেয়ামুল পরিচালিত ‘গাঙচিল’ ছবির শুটিং। গত শনিবার থেকে শুরু হওয়া ছবির শেষ অংশের শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন ফেরদৌস, পূর্ণিমা, আনিসুর রহমান মিলনসহ অন্যান্য কলাকুশলীরা। গল্পের প্রয়োজনে শীতের সকালে কাদা মেখে দৃশ্যধারণ করেন ফেরদৌস-পূর্ণিমা। এরপর তারা মেতে ওঠেন কাদা ছোড়াছুড়ি উৎসবে।

তারই একটি ভিডিও ফেসবুকে প্রকাশ করেন মেকআপম্যান মোহাম্মদ খলিল।

ভিডিওতে দেখা যায়, কাদামাখা শরীর নিয়ে চিত্রনায়ক ফেরদৌস সহকারী পরিচালক আবুল কামাল আজাদকে জড়িয়ে ধরেছেন। তাকে কাদা মাখিয়ে দিচ্ছেন। এমন সময় এগিয়ে আসেন চিত্রনায়িকা পূর্ণিমা। তিনিও সহকারী পরিচালকের শরীর কাদা মাখিয়ে দিচ্ছেন। এগিয়ে আসেন অভিনেতা আনিসুর রহমান মিলনও। একটা সময় মেকআপম্যান মোহাম্মদ খলিলকেও জড়িয়ে ধরেন ফেরদৌস। তার শরীরেও কাদা মাখিয়ে দেন তিনি। সঙ্গে যোগ দেন পূর্ণিমাও। এভাবেই ইউনিটজুড়ে চলে কাদা মাখামাখি।

ফেরদৌস বলেন, ‘শীতের মধ্যে কাদা মেখে শুট করাটা বেশ কষ্টকর। আমি, পূর্ণিমা আর মিলন কাদামেখে শুটিং করেছিলাম। আমরা শীতে কাঁপছিলাম আর অনেকে তা দেখে মজা নিচ্ছিল। পরে শট শেষ করে, মজা করে সবার গায়ে কাদা মেখে দেই।’

