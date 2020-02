চীনা নাগরিকদের সব ভিসা বাতিল করলো ভারত

করনো ভাইরাস আতঙ্কে গত ১৫ জানুয়ারি থেকে ইস্যু হওয়া চীনা নাগরিকদের সব ভিসা বাতিল করেছে ভারত। চীন থেকে ভারতে আসতে হলে নতুন করে ভিসার আবেদন করতে হবে।

চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের ভারতীয় দূতাবাস টুইট করে এ কথা জানিয়েছে।

করোন ভাইরাসে সোমবার নাগাদ চীনে ৪২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে ২০ হাজার ৪৩৮ জন। চীনের বাইরে ফিলিপাইন ও হংকংয়ে দুজন মারা গেছে। ভারতেও করনোভাইরাসে আক্রান্ত চারজন শনাক্ত হয়েছে। চারজনই সম্প্রতি চীন থেকে দেশে ফেরেন।

এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কারণে চীনা নাগরিকদের সব ধরনের ভিসা বাতিল করল ভারত।

ভারতে আসতে চাইলে বেইজিংয়ের ভারতীয় দূতাবাস বা সাংহাই ও গুয়াংঝাউয়ের ভারতীয় কনস্যুলেটে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সেইসঙ্গে চীনের যেসব নাগরিক ইতোমধ্যেই ভারতে রয়েছেন বা ১৫ জানুয়ারির পর ভারতে এসেছেন, তাদেরকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হটলাইন নম্বরে (৯১-১১-২৩৯৭৮০৪৬) যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।