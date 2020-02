ভোটে হেরে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাচ্ছেন ডেইজি

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার পদপ্রার্থী ডেইজি সারোয়ারের ওপর হামলা চালিয়েছিল প্রতিপক্ষের লোকজন। গত শনিবার ভোটের দিন মোহাম্মদপুরের বাইতুল ফালাহ কেন্দ্রে তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন আলোচিত এই প্রার্থী।

তিনি বলেছেন, ভোটে নোংরা মানুষগুলোর কাছে হেরে গেছেন। তবে নির্বাচনে হেরে গেলেও জনগণের ভালোবাসা অর্জন করতে পেরেছেন।

এই ওয়ার্ডে ৬ হাজার ৩১ ভোট পেয়ে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন জাপা সমর্থিত প্রার্থী শফিকুল ইসলাম সেন্টু। আর আওয়ামী লীগের সমর্থনে ডেইজী পান ২ হাজার ৯১ ভোট। এর আগে তিনি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন।

এদিকে নির্বাচনে হেরে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডেইজী। একটি জাতীয় দৈনিককে তিনি বলেছেন, এখন থেকে পরিবারকে সময় দেবেন। আগামী এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইর্য়কে পরিবারের কাছে চলে যেতে পারেন।

ডেইজী বলেন, ‘নির্বাচনে হেরে গেলেও আমি জনগণের ভালোবাসা অর্জন করতে পেরেছি। আমি ভালোবেসেছি আমার নেত্রী শেখ হাসিনাকে, ভালোবেসেছি জনগণকে। বিজয়ী হয়ে জনগণের জন্যই কাজ করতে চেয়েছিলাম।’

তিনি আরও বলেন, ‘পরাজিত হয়ে আমি দুঃখ পাইনি। আমার দুঃখ– আমি আওয়ামী লীগকে এই আসনটি দিতে পারিনি। আমি জনগণের ভালোবাসা অর্জন করতে পেরেছি। আমি আমার নেত্রী শেখ হাসিনার হয়ে জনগণের জন্য কাজ করেছি, আগামীতেও করতে চেয়েছিলাম। আমার সেই ইচ্ছা ছিল, শক্তি ছিল।’

ডেইজী আরও বলেন, ‘ভোটের দিনে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষ থেকে আমার ওপরে যে আচরণ করা হয়েছে, সেটি মোটেও শোভনীয় ছিল না। জয়ের জন্য আমার চেষ্টা ছিল। কিন্তু এই নোংরা মানুষগুলোর কাছে আমি হেরে গেছি।’