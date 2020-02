স্তন এর সৌন্দর্য বাড়াতে সার্জারি নয়, প্রাকৃতিক উপায় জেনেনিন

সুন্দর স্তন সকলের কাছেই আকর্ষনীয়। প্লাস্টিক সার্জারির দয়ায় স্তন এর আকার হামেশায় বাড়ানো যায়, তা আমারা সকলেই জানি। তবে আমাদের সবার ক্ষেত্রে এই পথ বেছে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে একটা পথ বন্ধ হয়ে গেলে যে অন্য পথ খুলে যায়। তাই সার্জারি নয়। কিছু সহজ পদ্ধতিতে অবলম্বনে বাড়ান আপনার স্তনের আকার। কারণ সুন্দর বক্ষ যুগল সব মেয়েদের কাম্য

ম্যাসাজ:

মাসাই স্তন বড় করার ভাল উপায়। যদিও স্তনবড় করার জন্য আজকাল বাজারে অনেক মাসাজ ওয়েল পাওয়া যায়। কিন্তু আপনি চাইলে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন ব্রেস্ট ম্যাসাজ ওয়েল। মধু আর সরষের তেলের একটি মিশ্রণ তৈরি করে প্রতিদিন স্নানের আগে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ক্লক ও অ্যান্টি ক্লক অনুযায়ী ম্যাসাজ করুণ। একমাসের পর থেকে আপনি পার্থক্য বুঝতে পারবেন। জানিয়ে রাখি প্রকৃত সুন্দর বক্ষের সাইজ ৩৪ থেকে ৩৬।

ব্যায়াম:

শুধু রোগা নয়। এমন কিছু ব্যায়াম আছে যা মেয়েদের স্তনের আকার বাড়াতে সাহায্য করে থাকে থাকে। নিয়মিত এই আসন গুলি করলে বুকের মাংস বেড়ে যায়, সেই সঙ্গে স্তন ঝুলেও যায় না। নীচে দেওয়া হল আসন গুলির চিত্র।

পুষ্টিকর খাবার:

অনেক সময় পুষ্টির অভাবে বক্ষের আকার ছোট থাকে। যেক্ষেত্রে আপনি অ্যামাইনো অ্যাসিড সম্পন্ন খাবার বেশি করে খান। ডিম, ছোলা, রাজমা, মাছ বেশি করে খান। এছাড়া খান প্রচুর পরিমাণে বিট। কারণ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে বিট স্তনের আকার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।