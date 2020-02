অচীরেই গ্রাম পুলিশের চাকুরী সরকারীকরণ করবে সরকার —ইউএনও শিবগঞ্জ

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর কবীর বলেছেন, গ্রাম পুলিশকে আধুনিকায়ন করতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। ইতিমধ্যে গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি সহ গ্রামপুলিশদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অচীরেই গ্রাম পুলিশের চাকুরী সরকারিকরণ করবে সরকার। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশদের বার্ষিক পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার গ্রাম পুলিশদের মাঝে ১টি করে ফুল শার্ট, হাফ শার্ট, শীতের জ্যাকেট, বাশি, লাঠি, বেল্ট ও ন্যামপ্লেট, শোল্ডার ব্যাচ, ২টি ফুল প্যান্ট, ১ জোড়া করে জুতা, মোজা ও রাবারের গামবুট, দাফাদারদের স্টার এবং মহিলা গ্রামপুলিশদের জন্য ২টি শাড়ি, ১টি করে ফুলহাতা ব্লাউজ, হাফহাতা ব্লাউজ, শীতের জ্যাকেট, ২টি করে পেটিকোট ও ১ জোড়া জুতা-মোজা প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ময়দানহাট্টা ইউপি গ্রামপুলিশ দাফাদার ইসমাইল হোসেন, কিচক ইউপির সিরাজুল ইসলাম, আটমূল ইউপি মাসুদুর রহমান, পিরব ইউপি লাল বাহাদুর, রায়নগর ইউপি মনিন্দ্র চন্দ্র মোহন্ত, মোকামতলা ইউপি মহল্লাদার মতিলাল রবিদাস, সৈয়দপুর ইউপির মুকুল হোসেন, দেউলী ইউপির মোস্তাফিজুর রহমান, শিবগঞ্জ ইউপির আবু বক্কর, বিহার ইউপির আফজাল হোসেন, বুড়িগঞ্জ ইউপির রুহুল আমিন, মাঝিহট্ট ইউপির জাহাঙ্গীর হোসেনসহ ১২টি ইউনিয়নের গ্রামপুলিশ সদস্যবৃন্দ।

জিএম মিজান শিবগঞ্জ

বগুড়া প্রতিনিধি

