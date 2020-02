কাশ্মীরিদের দুর্ভো’গ ও হতা’শা নিয়ে জাইরা ওয়াসিমের মর্ম’স্পর্শী স্ট্যাটাস

বিনোদন ডেস্ক : কাশ্মীরের অধিবাসী ও তাদের ওপর আরো’পিত বিধি’নিষেধ নিয়ে উদ্বে’গ প্রকাশ করেছেন বলিউডের সাবেক অভিনেত্রী জাইরা ওয়াসিম। উপত্যকাটির যোগাযোগ ব্যবস্থা বি’চ্ছিন্ন করে দেয়ার পর সেখানকার লোকজনের ভো’গা’ন্তি নিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি মর্মস্পর্শী পোস্ট দিয়েছেন এই দ’ঙ্গলকন্যা।

কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার রদ করার পর গত ৫ আগস্ট রাজ্যটিতে যোগাযোগ অচ’লাব’স্থা চাপিয়ে দেয় ভারত সরকার। সেলুলার নেটওয়ার্ক, ল্যান্ড ফোন ও ইন্টারনেট সংযোগসহ সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বি’চ্ছিন্ন রাখার পর গত মাসের শেষ দিকে তা চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, কাশ্মীরিদের কণ্ঠ রু’দ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

জাইরা লিখেছেন, আশা ও হতা’শার দোদু’ল্যমানতা ও ভো’গান্তিতে রয়েছে কাশ্মীরের লোকজন। দুঃখ-হতা’শার বদলে শান্তির ছায়ার মতো বিভ্রা’ন্তি ও অস্থি’রতা রয়েছে। এমন এক বিশ্বে কাশ্মীর অ’স্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে ও দুর্ভো’গে রয়েছে, যেখানে আমাদের স্বাধীনতার ওপর বি’ধিনি’ষেধ আ’রোপ করা খুবই সহজ।

প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, কেন আমাদের এমন এক বিশ্বে বাস করতে হবে, যেখানে জীবন ও ইচ্ছাগুলো নিয়ন্ত্রিত, নির্দে’শিত ও অবদমিত? কেন আমাদের কণ্ঠকে দ’মিয়ে দেয়া খুবই সহজ? কেন আমাদের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেয়া এত সহজ? কেন নিজেদের মত আমরা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারছি না? কেন আমাদের নেতি’বাচক মতগুলো বেশি সত্যে প্রমাণিত হচ্ছে?

জাইরা বলেন, কেন সিদ্ধান্তগুলো আমাদের ইচ্ছার বি’রু’দ্ধে আরো’পিত হচ্ছে? আমাদের দৃ’ষ্টিভ’ঙ্গির কারণগুলো পর্যালোচনা না করেই কেন চা’পিয়ে দেয়া হচ্ছে? কেন আমাদের কণ্ঠ রু’দ্ধ করে দেয়া হচ্ছে সহজেই? কেন ল’ড়াই না করে আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছি না? কেন কাশ্মীরিদের জীবনভর সং’ক’টের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে?