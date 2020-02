কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ রাষ্ট্রপতি

পটুয়াখালী থেকে : সপরিবারে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রয়ারি) শেষ বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি কুয়াকাটা সৈকতের জিরো পয়েন্টে বসে সূর্যাস্তের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখেন। তিনি পর্যটন ইয়ুথ ইন মোটেলে রাত্রিযাপন করবেন।

এদিকে রাষ্ট্রপতির কুয়াকাটা আগমনে সমুদ্র সৈকতসহ গোটা এলাকা জুড়ে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে হেলিকপ্টারযোগে কুয়াকাটায় পৌঁছেন। তাকে স্বাগত জানান বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার মো. ইয়ামিন চৌধুরী, ডিআইজি মো. শফিকুল ইসলাম, পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক মো. মতিউল ইসলাম চৌধুরী ও পুলিশ সুপার মইনুল ইসলাম।

রাষ্ট্রপতির সফরসঙ্গী ছিলেন তার সহধর্মিণী মিসেস রাশিদা খানম, ছেলে রাসেল আহমেদ তুহিন ও রিয়াদ আহমেদসহ পরিবারের সদস্যরা। এ সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য মহিব্বুর রহমান মহিব, রাষ্ট্রপতির সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম শামিম উজ জামান, প্রেসসচিব মো. জয়নুল আবেদিন, রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত চিকিৎসক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মো. নিয়ামুল গনি চৌধুরীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

হেলিপ্যাড থেকে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ তাঁর সফরসঙ্গীসহ সরাসরি পর্যটন ইয়ুথ ইন মোটেলে চলে যান। সেখানে তিনি গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন। শেষ বিকেলে রাষ্ট্রপতি কুয়াকাটা সৈকতের জিরো পয়েন্টে গিয়ে সমুদ্র সৈকতের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করেন। সৈকতে প্রায় ১ ঘণ্টা সময় কাটান, দেখেন সূর্যাস্তের দৃশ্য।