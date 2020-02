দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে মসজিদ নির্মাণ করছেন চিত্রনায়িকা রোজিনা

বিনোদন ডেস্ক : রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলায় মসজিদ নির্মাণ করছেন চিত্রনায়িকা রোজিনা। রবিবার বিকেল চারটার দিকে এই মসজিদের কাজ উদ্বোধন করেন রাজবাড়ী-১ আসনের এমপি কাজী কেরামত আলী। এসময় উপস্থিত ছিলেন রোজিনাসহ এলাকাবাসী।

জানা যায়, গোয়ালন্দ উপজেলার জুরান মোল্লার পাড়া রোজিনার নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে ‌’খাদিজা জামে মসজিদ’ নামে একটি মসজিদের কাজ শুরু করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাজবাড়ী-১ আসনের এমপি কাজী কেরামত আলী বলেন, জম্মভূমির টানে চিত্রনায়িকা রোজিনা গোয়ালন্দবাসীর জন্য যে কাজটি করছেন। গোয়ালন্দবাসী সারাজীবন মনে রাখবে।

চিত্রনায়িকা রোজিনা বলেন, যত দূরে থাকি জম্মভূমির কথা সব সময় মনে পরে। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে গোয়ালন্দে তেমন আসা হয় না। এই জম্মভূমিতে যেন বারবার আসতে পারি সে জন্যে বাড়ির সামনে মায়ের নামে একটি মসজিদের কাজ শুরু করেছি। এখানে আরো একটি চক্ষু হাসপাতাল করার চিন্তা আছে। সকলের সহযোগিতা পেলে আমি গোয়ালন্দে একটি চক্ষু হাসপাতাল করব।