বাংলাদেশের বিপক্ষে পাকিস্তানের ‘বিশেষ’ টেস্ট দল ঘোষণা

স্পোর্টস ডেস্ক : সিরিজ শুরুর আগে দল ঘোষণা হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে বাংলাদেশের বিপক্ষে ঘরের মাঠে প্রথম টেস্ট উপলক্ষে ঘোষিত পাকিস্তান দলের একটা বিশেষত্ব রয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইন আপে টপ অর্ডারে বাঁহাতি ব্যাটসম্যানদের আধিক্য। তাদেরকে সামলাতে বাঁহাতি স্পিনার বাদ দিয়ে অফ স্পিনার দলে ফিরিয়েছে পাকিস্তান। সুযোগ পেয়েছেন অফ স্পিনার বিলাল আসিফ এবং অল-রাউন্ডার ফাহিম আশরাফ।

আগামী ৭ জানুয়ারি শুক্রবার থেকে রাওয়ালপিণ্ডিতে শুরু হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট। এক টেস্টের জন্য ১৬ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। মূল স্পিনার ইয়াসির শাহ যথারীতি দলে আছেন। আগের সিরিজে একাদশে সুযোগ না পাওয়া ব্যাটসম্যান ফাওয়াদ আলম টিকে গেছেন দলে। সবশেষ সিরিজের দল থেকে জায়গা হারিয়েছেন বাঁহাতি স্পিনার কাশিভ ভাট্টি ও বাঁহাতি পেসার উসমান খান শিনওয়ারি। তবে সব ছাড়িয়ে আলোচিত বিষয় অফ-স্পিনার বিলাল।

২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় এই স্পিনারের। দ্বিতীয় ওয়ানডেতেই নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। এরপর প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল তার বোলিং অ্যাকশন। সেই অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে আবার ফিরেন খেলায়। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে নিজের সর্বশেষ সিরিজে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন বিলাল। তারপরও জায়গা হারিয়েছিলেন দলে। ২০১৮ সালে টেস্ট অভিষেকে দুবাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিয়েছিলেন ৩৬ রানে ৬ উইকেট। সব মিলিয়ে ৫ টেস্টের ক্যারিয়ারে নিয়েছেন ১৬ উইকেট।

পাকিস্তান টেস্ট দল: আজহার আলী (অধিনায়ক), আবিদ আলী, ইমাম-উল-হক, শান মাসুদ, বাবর আজম, আসাদ শফিক, হারিস সোহেল, ফাওয়াদ আলম, মোহাম্মদ রিজওয়ান, ইয়াসির শাহ, ইমরান খান, মোহাম্মদ আব্বাস, শাহিন শাহ আফ্রিদি, বিলাল আসিফ, নাসিম শাহ, ফাহিম আশরাফ।