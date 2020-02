মেয়র আতিকুলকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানালো বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ

চৌধুরী তানভীর আহম্মেদ, ঢাকাঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থী মোঃ আতিকুল ইসলাম বিপুল ভোটে ২য় বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী বাংলাদেশের আইন শিক্ষার্থীদের সর্ববৃহত সংগঠন বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী সংসদের উদ্যোগে একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার উত্তরা ৪নং সেক্টরের বাংলদেশ ক্লাবে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী সংসদের সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ কেন্দ্রীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য এ্যাডভোকেট মোঃ শহীদুল ইসলাম টিটু এবং বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী সংসদের সাধারন সম্পাদক এ্যাডভোকেট মোঃ জিয়াউল হক চৌধুরী বাবুর নেতৃত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী এ্যাডভোকেট মোঃ জয়নুল আবেদীন খাঁন, বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট এজেডএম আব্দুস সবুর, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট ফরহাদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট হারুন-অর-রশিদ, চৌধুরী তানভীর আহম্মেদ, শরিফ আকবর লিমন, মোঃ শাকিল, দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার জাকারিয়া হাবিব, উপ-গণ যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক হাসান ইমাম মাসুম, সহ-সম্পাদক বাবলু মোল্লা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।