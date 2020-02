সবচেয়ে বেশি বেতন মুশফিকের, দেখে নিন বিসিবির নতুন বেতন তালিকা

স্পোর্টস ডেস্ক : নতুন বছরের একটি মাস অতিবাহিত হয়েছে। শীঘ্রই ক্রিকেটারদের সাথে নতুন করে চুক্তি করবে বোর্ড। বোর্ড সভায় ও নীতিনির্ধারকদের আলোচনায় অবশ্য ইতোমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে ক্রিকেটারদের চুক্তির বিষয়টি।

এবার সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পেতে চলেছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম। একটু ভিন্ন আঙ্গিকে, ‘পয়েন্ট’ পদ্ধতির প্রচলন ঘটিয়ে খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে যাচ্ছে বোর্ড। সেই ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট মুশফিকের। এমন খবর প্রকাশ করেছে ক্রিকেট বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ।

সর্বোত্তম ক্যাটাগরিতে এবার থাকবেন তিন ক্রিকেটার- তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। তামিম ও রিয়াদ প্রতি মাসে ৬ লাখ টাকা করে পারিশ্রমিক পাবেন। তবে তাদের চেয়ে কিছুটা বেশি পেয়ে এই চুক্তির সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া ক্রিকেটার হতে চলেছেন মুশফিক। তিনি পাবেন মাসিক ৬ লাখ ২০ হাজার টাকা করে।

খেলোয়াড়দের ম্যাচ খেলার প্রতি নিবেদন বাড়াতে বিসিবি প্রতি ম্যাচের জন্য পয়েন্টের ব্যবস্থা করে তৈরি করেছে খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিকের মানদণ্ড। সে অনুযায়ী, ২০১৭ সালের আগে অনুষ্ঠিত প্রতিটি টেস্টের জন্য ৮ পয়েন্ট এবং ২০১৮ ও ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রতিটি টেস্টের জন্য ১০ পয়েন্ট করে ধরা হয়েছে।

এছাড়া ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রতি ওয়ানডেতে ৪ পয়েন্ট এবং টি-টোয়েন্টিতে ৩ পয়েন্ট করে যুক্ত হয়েছে খেলোয়াড়দের নামের পাশে। সেই মোতাবেক সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট মুশফিকের; যার টেস্ট পয়েন্ট ৫৭৪ ও সীমিত ওভারের পয়েন্ট ১১৭২। পয়েন্টের হিসেবে রিয়াদ রয়েছেন তামিমেরও পরে। সবচেয়ে বেশি পয়েন্টধারী মুশফিককে তাই কিছুটা বাড়তি পারিশ্রমিকেই মূল্যায়ন করবে বোর্ড। সর্বশেষ চুক্তিতে মাসিক ৪ লাখ টাকা করে পেতেন তামিম, মুশফিক ও রিয়াদ।

এছাড়া মুমিনুল হক, লিটন দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ ও রুবেল হোসেনের মাসিক পারিশ্রমিক ৩ লাখ টাকা; তাইজুল ইসলাম ও মুস্তাফিজুর আড়াই লাখ টাকা; ইমরুল কায়েস ২ লাখ টাকা এবং মোহাম্মদ মিঠুন ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা মাসিক পারিশ্রমিক পাওয়ার কথা রয়েছে। প্রসঙ্গত, সর্বশেষ চুক্তিতে মুস্তাফিজের পারিশ্রমিক ছিল ৩ লাখ টাকা, অর্থাৎ ফর্মের গ্রাফের মত এবার তার পারিশ্রমিকও কমছে। সূত্রঃ বিডিক্রিকটাইম