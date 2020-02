ইসলামপুরে অধ্যক্ষের অপরসারণ দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি \ জামালপুরের ইসলামপুর জে.জে.কে.এম গার্লস হাইস্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুছ ছালামের অপসারণ ও শাস্তির দাবিতে শিক্ষক ও অভিভাবকরা বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

কলেজ প্রাঙ্গন থেকে বৃহস্পতিবার বিকালে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বটতলা চত্ত¡রে গিয়ে শেষে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক খলিলুর রহমান,শিক্ষিকা সুলেখা খানম,নাজমুন্নাহার কেয়া, জেলা কমিউনিস্ট পার্টি সভাপতি মোজাহারুল হক,নিসচা সাধারণ সম্পাদক কোরবান আলী,সাবেক ছাত্রলীগ সা.সম্পাদক ফারুক ইকবাল হিরু,সাবেক সভাপতি জিয়াউল হক জুয়েল,যুব মহিলা লীগ সভাপতি আবিদা সুলতানা যুথি, অভিবাবক সুলতান মিয়া প্রমূখ বক্তব্য রাখেন। এ সময় বক্তারা অধ্যক্ষের অপরাসারণ ও দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী জানান।

উল্লেখ্য যে,২ফেব্রæয়ারী রবিবার জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জগামী তিস্তা ট্রেনের কেবিনে জে,জে,কে এম গার্লস হাইস্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুছ ছালাম চৌধুরী ও কলেজের প্রাক্তন এক ছাত্রী অসামাজিক কার্যকলাপ অবস্থায় রেলওয়ে পুলিশের হাতে আটক হয়। পরে ওই ছাত্রীর অভিযোগ না করায় জামালপুর জি আরপি পুলিশ রাতে অধ্যক্ষ ও ছাত্রীকে ছেড়ে দেয়।