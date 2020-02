গাইবান্ধায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধার পলাশবাড়ী সড়কের তুলশীঘাট থেকে শহরের বাস টার্মিনাল পর্যন্ত রাস্তার দু’পাশে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। গত ৫ ফেব্রæয়ারি বুধবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আইন কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান ফারুকীর নেতৃত্বে উচ্ছেদ অভিযানে গাইবান্ধা সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আসাদুজ্জামান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন দেলোয়ারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অভিযানে প্রায় ৫শ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মধ্যদিয়ে গাইবান্ধা সওজ প্রায় ১০ একর জায়গা দখলমুক্ত করা হয়েছে।

