ডোমার রিপোর্টার্স ইউনিটির দশম পূর্তি পালন

গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার(নীলফামারী)প্রতিনিধিঃ-নীলফামারীর ডোমার রিপোর্টার্স ইউনিটির ১০বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‌্যালি,কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ডোমার শহরের চান্দিনাপাড়া সড়ক সংলগ্ন তিথি মার্কেটে অবস্থিত রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি শহর প্রদক্ষিন শেষে ইউনিটি কার্যালয়ে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়। ডোমার রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি জুলফিকার আলী ভূট্টোর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক রওশন আলম পাপ্পুর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ডোমার উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক সরকার,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বেগম রৌশন কানিজ, নীলফামারী জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান,ডোমার বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এ্যাড. মালা জেসমিন,ডোমার রিপোর্টার্স ইউনিটির সহ-সভাপতি সফিয়ার রহমান রতন প্রমূখ। আলোচনা শেষে কেক কাটেন অতিথিবৃন্দ।

Please follow and like us: