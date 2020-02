পতœীতলায় বাসের ধাক্কায় মটরসাইকেল আরোহীর মর্মান্তিক মৃত্যু

শামীম আক্তার চৌধুরী প্রিন্স, পতœীতলা (নওগাঁ) প্রতিনিধিঃ পতœীতলায় বিআরটিসি বাসের ধাক্কায় বৃহষ্পতিবার সকালে একজন মটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে।

নিহত ব্যক্তি উপজেলার আকবরপুর ইউপির কুতুরা এলকার আব্দুল জব্বারের ছেলে সুলতান আহম্মেদ (৫০)।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, আগ্রাদ্বীগুন থেকে রাজশাহীগামী বিআরটিসির একটি বাস উপজেলার কৃষ্ণপুর কলেজের সন্নিকটে সকাল আনুঃ সাড়ে ৭টায় একমটরসাইকেল আরোহীকে ধাক্কা দিলে ঐ মটরসাইকেল আরোহী রাস্তার পাশে গাছের সাথে লেগে পড়ে যায়। এসময় স্থানীয়রা তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করে।

পতœীতলা থানার অফিসার ইনচার্জ পরিমল কুমার চক্রবর্তী উক্ত ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।