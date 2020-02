বিয়ের পর মেয়েদের স্তন ঝুলে যাওয়া এবং নরম হয়ে যায় কেন?

একটি কারণ হলো বিয়ের আগে মেয়েদের দুশ্চিন্তা কাজ করে বিয়ে ঠিকঠাক হবে কিনা, কেমন হবে নতুন জীবন, সবকিছু ঠিকমতো হবে কিনা এসব নিয়ে

বিয়ের পর আর সেই মানসিক চাপ থাকে না। তাই রিল্যাক্সড হয়ে অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠে। যার ফলে তারা মোটা হয় এবং স্তন বড় হয়ে ঝুলে য়ায।

হানিমুন, প্রচুর দাওয়াত, বিভিন্ন জায়গায় খেতে, এবং বার বার যৌন কাজ করা , এসব চলতেই থাকে

আর অনেকের মধ্যেই এমন একটা ধারণা কাজ করে যে বিয়ে হয়ে গেলে আর আকর্ষণীয় থাকার দরকার নেই।

তাই তারা স্তন নিয়ে তেমন একটা চিন্তা করেন্। বিয়ের পর ঘুম এবং খাওয়ার সময় উল্টোপাল্টা হয়ে যায় যেটা মেটাবলিজমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

তাই মেদ জমতে শুরু করে। মেদ যত জমে স্তন তত নরম ও ঝুলে যাবে।