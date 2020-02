বিয়ে করছেন জনপ্রিয় নায়ক শাকিব-পপি

ঢালিউড কুইন খ্যাত অপু বিশ্বাসের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর প্রায় দু’বছর ধরে সঙ্গীহীন ঢাকাই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক শাকিব খান। নতুন করে ঘর বাঁধতে চলেছেন তিনি। পাত্রীও খঁজছে তার পরিবার। অন্যদিকে দীর্ঘদিন পর ফিরেছেন এক সময়ের দাপুটে অভিনেত্রী পপি। তার জন্যও পাত্র খুঁজছে তার পরিবার।

ঢাকাই চলচ্চিত্রে অন্যতম সফল জুটি শাকিব-অপুর বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে ২০১৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। এরপর থেকে সঙ্গীহীন জীবন কাঁটছে দেশের শীর্ষ নায়কের। আর একমাত্র ছেলে আব্রাম খান জয়কে থাকেন অপু।

সম্প্রতি বিয়ে বা সংসার নিয়ে গণমাধ্যমকে শাকিব বলেছেন, বিয়ে তো করতে চাই। আমার পছন্দমতো ভালো পাত্রীও তো পেতে হবে। মা-বাবা খোঁজ করছেন। পাত্রী পেলেই বিয়ে করব।২০০৮ সালের ১৮ এপ্রিল কঠোর গোপনীয়তায় নিজের সর্বাধিক সিনেমার নায়িকা অপু বিশ্বাসকে বিয়ে করেন শাকিব। প্রায় ১০ বছর পর এক সন্তানের খবরের সঙ্গে নিজেদের বিয়ের খবর গণমাধ্যমে নিয়ে আসেন অপু।

২০১৭ সালের ২২ নভেম্বর অপু বিশ্বাসকে তালাকের জন্য আবেদন করেন শাকিব খান। ২০১৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এই দম্পতির বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়। এরপর থেকে একা রয়েছেন শাকিব। অপু বিশ্বাসও একা।এদিকে অভিনেত্রী পপিও বিয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। তবে এখনই নয়, বিয়ের পিঁড়িতে বসতে কিছুটা সময় লাগবে তার। পরিবারের পক্ষ থেকে পাত্র দেখা শুরু হয়েছে।

বিয়ে নিয়ে গণমাধ্যমকে চিত্রনায়িকা পপি বলেন, এ বছরের শেষের দিকে বিয়ের কাজটা সেরে ফেলব, দোয়া করবেন। নতুনভাবে নিজেকে সাজাতে চাই। পাত্র এখনো ঠিক হয়নি। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে যেভাবে ছেলে দেখা শুরু হয়েছে, তাতে শিগগিরই বরের নাম জানা যাবে। গোপনে নয়, ঢাকঢোল পিটিয়ে সবাইকে জানিয়েই বিয়ে করব।