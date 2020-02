ভূঞাপুর প্রতিভা শিক্ষা বৃত্তির ফলাফল প্রকাশ

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভ‚ঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি: টাঙ্গাইলের ভ‚ঞাপুরে স্থানীয় সেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রতিভা ছাত্র সংগঠনের শিক্ষা বৃত্তি ২০১৯ এর ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবার (৬ ফেব্রæয়ারী) সংগঠনটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মো. জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনটির উপদেষ্টা ইব্রাহীম খাঁ সরকারি কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান মো. ফরিদুল আলম, ভূঞাপুর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. মনিরুজ্জামান তরফদার, ভ‚ঞাপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আখতার হোসেন খান, যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ সরোয়ার সাদী রাজু, উদীচী ভূঞাপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক হাসান সারোয়ার লাভলু ও লিজু বাউলা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে তিনটি বিভাগে ট্যালেন্টপুলে ২১ জন ও সাধারণ গ্রেডে ৩৯ জন মোট ৬০ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছে।