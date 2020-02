রাবি অধ্যাপক গোলাম ফারুক আর নেই

রাবি প্রতিনিধি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের প্রফেসর মো. গোলাম ফারুক (৬২) মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্না…রাজিউন)। বুধবার বিকেলে ঢাকায় স্কয়ার হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন বিশ^বিদ্যালয় জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক প্রভাষ কুমার কর্মকার।

অধ্যাপক গোলাম ফারুক বিশ^বিদ্যালয় চারুকলা বিভাগের সভাপতি ও দীর্ঘদিন রাজশাহী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। দেশ-বিদেশে তাঁর চিত্রকর্মের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন।

গতকাল বুধবার রাতে ঢাকার মোহাম্মদপুরে ও আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাবি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে মরহুমের নামাজে জানাযা শেষে তাঁর মরদেহ পারিবারিক গোরস্থানে দাফনের জন্য শেরপুর জেলার মুন্সিরচরে নিয়ে যাওয়া হয়।

অধ্যাপক গোলাম ফারুকের মৃত্যুতে উপাচার্য প্রফেসর এম আব্দুস সোবহান এবং উপ-উপাচার্য প্রফেসর আনন্দ কুমার সাহা ও উপ-উপাচার্য প্রফেসর চৌধুরী মো. জাকারিয়া গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোক বার্তায় তাঁরা বাংলাদেশে চারু ও কারুকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় প্রফেসর ফারুকের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে তার হার্টে বøক ধরা পড়ে। সেই বছর জুলাই মাসে তার বাইপাস সার্জারি করা হয়। পরে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতের চেন্নাইয়ে পাঠানো হয়। সেখানকার চিকিৎসকরা এই অধ্যাপকের দুটো কিডনিই অকেজো হয়ে পড়ছে বলে জানান। এরপর সেখানেই তিনি ব্রেইন স্ট্রোক করলে চিকিৎসার জন্য প্রায় ২০ লাখ টাকা খরচ হয় তার। অর্থাভাবে কিডনির চিকিৎসা করাতে না পারায় ক্রমেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন। শেষে গতকাল বুধবার শেষ নি:শ^াস ত্যাগ করে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান অধ্যাপক গোলাম ফারুক।