ইসলামপুরে অধ্যক্ষের অপরসারণ দাবীতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের ইসলামপুর জে.জে.কে.এম গার্লস হাইস্কুল এন্ড কলেজের নারী কেলেঙ্কারী অধ্যক্ষ আব্দুছ ছালামের অপসারণ ও শাস্তির দাবিতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি ও শহরে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকালে কলেজ প্রাঙ্গন থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বটতলা চত্ত¡রে গিয়ে শেষ হয়। বটতলা চত্ত¡রে পথ সভায় উপজেলা আওয়ামী যুব মহিলা লীগের সভাপতি আবিদা সুলতানা যুথী,প্রভাষক খলিলুর রহমান,কমরেড মোজাহারুল হক,সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ফারুক ইকবাল হিরু,জিয়াউল হক জুয়েল,অভিভাবক শাহনেওয়াজ সুলতান,কোরবান আলীসহ প্রতিষ্ঠানটি’র শিক্ষক/শিক্ষিকা,প্রভাষক ও অভিভাবকরা নারী কলেঙ্কারী শিক্ষকের অপসারণ দাবীতে বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য যে,২ফেব্রæয়ারী রবিবার জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জগামী তিস্তা ট্রেনের কেবিনে আপত্তিকর অবস্থায় ইসলামপুরের জে,জে,কে এম গার্লস হাইস্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুছ ছালাম চৌধুরী ও কলেজের প্রাক্তন এক ছাত্রী অসামাজিক কার্যকলাপের দায়ে রেলওয়ে পুলিশের হাতে আটক হয়। পরে ওই ছাত্রী কোন অভিযোগ না করায় রাতে জামালপুর জি আরপি পুলিশ অধ্যক্ষ ও ছাত্রীকে ছেড়ে দেয়।

