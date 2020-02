তানোরে সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দরগা দখলের অভিযোগ

তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোরে নির্বাচন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারী খাস সম্পত্তি জবর দখলের অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার কাঁমারগা ইউপির মাদারীপুর বাজারে দরগার জায়গা জবর দখল করে অবৈধভাবে পাকা দোকান ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিপুর্বে ২০১৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর সোমবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাসরিন বানু অভিযান চালিয়ে অবৈধ স্থাপনার নির্মাণ কাজ বন্ধ করে গফুর আলী নামে এক জনকে আটক ও ভ্রাম্যমান আদালতে তার কাছে থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন। কিšত্ত তিনি অন্যত্র বদলি হওয়ার পর পরই রোকাব আলী ফের ওই সম্পত্তির ওপর অবৈধ স্থাপনা পাকা ঘর নির্মাণ শুরু করেন। অন্যদিকে বর্তমান তানোর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রশান্ত কুমার মাহাতো সরকারী সম্পত্তি জবরদখলের অভিযোগে ফের ওই স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করে দিয়েছেন। স্থানীয়রা জানান, আবারো রাঁতের আঁধারে রোকাব আলীর লোকজন সেখানে পাকা ঘর নির্মাণ কাজ শুরু করেছে, এতে এলাকাবাসীর মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, প্রশ্ন উঠেছে রোকাব আলীর খুঁটির জোর কোথায় ?

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার কাঁমারগা ইউপির ধানুরা গ্রামের মৃত বদের আলী দেওয়ানের পুত্র রোকাব আলী দেওয়ান তিনি গোমাস্তাপুর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি সরকারী কর্মকর্তা হওয়ায় প্রভাব বিস্তার করে দরগার জায়গায় অবৈধভাবে পাকা দোকান ঘর নির্মাণ শুরু করেছে। আর দরগার (পবিত্র স্থান) জায়গা জবর দখলের খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে, বিরাজ করছে উত্তেজনা। স্থানীয়রা এ ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সচেতন মহলের ভাষ্য, রোকাব আলী একজন সরকারী কর্মকর্তা হয়ে কি বিবেচনায় তিনি সরকারী সম্পত্তি আতœসাতের উদ্দেশ্যে জবরদখল করেছেন সেটার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তারা দেখতে চাই। এদিকে নির্মাণকাজে নিয়োজিত শ্রমিক গফুর আলী বলেন, আলাউদ্দিন প্রামানিকের পুত্র ও রোকাব আলীর জামাই আওয়াল বারী আপেল এর কথায় তারা নির্মাণ কাজ করছেন এবং রোকাব আলী বাইরে থাকায় তার জামাই আপেল এসব দেখভাল করছেন।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার কাঁমারগা ইউপির মাদারীপুর বাজারের দরগায় (পবিত্র স্থান) প্রায় শতবর্ষী একটি তেতুল গাছ রয়েছে সেখানে বংশপরম্পরায় এলাকার মানুষ তাদের মনোবাসনা পুরুণ বা আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পেতে মানত করে আসছে। কিšত্ত হঠাৎ করেই রোকাব আলী ওই সম্পত্তি নিজের দাবি করে সেখানে পাকা দোকান ঘর নির্মাণ শুরু করেছেন। স্থানীয় রফিকুল ইসলাম, আব্দুর রহমান, ও লুৎফর রহমান বলেন, এটা আমাদের (পবিত্র স্থান) দরগা অথচ সেই জায়গা জবরদখল করে দোকান ঘর নির্মাণ এটা আমরা কেউ মেনে নিবো না, এই জায়গা রক্ষায় প্রয়োজনে আমরা কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করবো। এ বিষয়ে জানতে চাইলে রোকাব আলী দেওয়ান এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ওই সম্পত্তি তাদের বৈধ সম্পত্তি তাই তিনি সেখানে দোকান ঘর নির্মাণ করছেন। এবিষয়ে তানোর উপজেলা ভূমি অফিসের নাজির শাহিনুর রহমান বলেন, এর আগেও সরকারী সম্পত্তি জবরদখলের অভিযোগে এক জনকে আটক করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তিনি বলেন, আবারো ইউএনও স্যারের নির্দেশে রোকাব আলীর অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের বন্ধ করা হয়েছে। #

