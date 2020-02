বিচিত্র জগৎ বাবার সম্পত্তির পরিমাণ ৯০০০ কোটি টাকা, ছেলে থাকেন ২ কামরার ঘরে!

বিচিত্র জগৎ ডেস্ক: ধনকুবের হোব বা গরীব মা-বাবা, প্রত্যেকেই তার সন্তানদের অত্যন্ত ভালভাবে আর শৌখিনতার সঙ্গে মানুষ করে থাকেন। নিজের জীবনের ক’ষ্ট যাতে তার সন্তানের জীবনে না আসে সেদিকে খেয়াল রাখেন। কিন্তু রাশিয়ার অন্যতম ধনকুবের মিখাইল ফ্রিদম্যানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। আর সেই কারণেই তিনি এলেন খবরের শিরোনামে।

জানা গিয়েছে, মিখাইল ফ্রিদম্যান যিনি কিনা রাশিয়ার এগারোতম ধনকুবের তার সন্তান অ্যালেকজান্ডার ফ্রিদম্যান থাকেন দুই কামরার ঘরে। যার ভাড়া টাকার হিসাবে মাত্র ৩৫,৬৪৩ টাকা। খবর অনুযায়ী, মিখাইলের সম্পত্তির পরিমাণ ৯ হাজার ৭৬৬ কোটি টাকারও বেশি। আর তার ছেলের এই সাধারণ জীবনযাপনের চিত্র সামনে আসতেই অবাক সকলে।

যদিও মিখাইল ফ্রিদম্যানের পুত্র অ্যালেকজান্ডার জানিয়েছেন, তিনি নিজে যা আয় করেন তাই দিয়ে নিজের জীবন চালিয়ে যথেষ্ট খুশি রয়েছেন। গত বছর তিনি লন্ডন হাই স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করেন বলেও জানিয়েছেন। পড়াশোনা শেষ করার পরেই তিনি তার ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবসা শুরু করেন। আর তার থেকে যথেষ্ট মুনাফাও অর্জন করেন।

পরবর্তীকালে আরও একটি ব্যবসা তিনি মস্কোতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে তিনি তার তিন নম্বর ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন বলেও জানিয়েছেন। যদিও তিনি তার বাবার থেকে কোনও সাহায্য তিনি নেননি। নিজের চেষ্টাতে তিনি তার কোম্পানি চালু করেছেন। আর তার এই কোম্পানি একাধিক জিনিসপত্র তার বাবার কোম্পানিতে দিয়ে থাকে। পাশাপাশি অন্যান্য কোম্পানিতেও দেয়।

বাকিদের মত গতানুগতিক পথে না চলে নিজের পথ নিজে তৈরি করার জন্য অ্যালেকজান্ডার যে অনেকের কাছেই অনুপ্রে’রণা হয়ে থাকবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।