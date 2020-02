স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের (বিসিএল) দ্বিতীয় রাউন্ডে মাঠে নেমেছে চার দল। এদিকে ইস্ট জোনের হয়ে প্রথম ম্যাচে সুযোগ না পেলেও আজ দলে জায়গা পেয়েছেন মোহম্মদ আশরাফুল।

শেখ কামাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ ইস্ট জোনের মু’খোমু’খি হয়েছে সাউথ জোন। টসে জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইস্ট জোন অধিনায়ক ইমরুল কায়েস। ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই চার উইকেট হা’রালেও এনামুল হক বিজয়ের ফিফটিতে দারুণ ঘু’রে দাঁড়িয়েছে সাউথ জোন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সাউথ জোন: ১৩৮/৪ (৩৫)।