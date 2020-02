আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী নাহিদ

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোরের মুন্ডুমালা পৌরসভার আগামি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে মেয়র পদে নির্বাচনে প্রতিদ্ব›িদ্বতার প্রত্যাশা করে মাঠে নেমেছেন কাউন্সিলর নাহিদ হাসান। স্থানীয়রা জানান, বর্তমান মেয়র গোলাম রাব্বানী স্থানীয় সাংসদের বিরোধীতা করতে গিয়ে নিজেই প্রায় জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে পাঁয়ের নিচের শক্ত মাটিও ধিরে ধিরে সরে গেছে। আর এই সুযোগে কাউন্সিলর নাহিদ মেয়র পদে প্রার্থী হবার ঘোষণা মাঠে নেমেছেন। জানা গেছে, পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের দু’বারের নির্বাচিত কাউন্সিলর এবং যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তরুণ ও মেধাবী নেতৃত্ব নাহিদ হাসান আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে মেয়র পদে প্রতিদ্ব›িদ্বতার ইচ্ছে প্রকাশ করে নির্বাচনের প্র¯ত্ততি নিয়ে দলমত সবশ্রেণী পেশার মানুষের কাছে তিনি দোয়া প্রার্থনা করে তাকে সহযোগীতার আহবান জানিয়ে মাঠে নেমেছেন। আওয়ামী লীগ পরিবারের সন্তান হিসেবে এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন ও সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ডে দীর্ঘদিন ধরে তিনি সম্পৃক্ত রয়েছেন। পৌরসভার সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত, নবীণ, ত্যাগী, নিবেদিতপ্রাণ ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি ইমেজের কারণে পৌরবাসির মধ্যে তার একটি আলাদা গ্রহযোগ্যতা তৈরী হয়েছে। এছাড়াও পৌরসভার মধ্যাঞ্চল থেকে মেয়র পদে প্রতিদন্দিতার দৌড়ে তিনিই একমাত্র প্রার্থী এবং তাঁর অনুগত বিশাল কর্মী-বাহিনী যেকোনো মূল্য নাহিদকে নিয়ে পৌরসভা নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়ে মাঠে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে। ফলে আগামী পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী হলে তার বিজয়ের সম্ভবনা অত্যন্ত উজ্জল বলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত।

এদিকে বিভিন্ন সময়ে ঘরোয়া ও উঠান বৈঠকে নাগরিকগণের কাছে অঙ্গীকার প্রকাশ করে তিনি বলেন, বিজয়ী হলে তিনি তার সকল যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে পৌরসভার অবহেলিত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করবেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে তিনি রাজনীতি করেন। ফলে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই, মূত্যুর আগে তিনি পৌরবাসির জন্য একটা কিছু করে যেতে চান। ইতমধ্যে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড তাকে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত, আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেলেই নাহিদের বিজয় প্রায় নিশ্চিত। রাজনৈতিক সচেতন ও সমভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে কাউন্সিলর নাহিদ হাসানের জন্ম হওয়ায় পৌরসভা জুড়ে তাঁর পরিবারের সামাজিক পরিচিতি রয়েছে এবং ছাত্র জীবন থেকেই তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় পর্যায়ে অনেক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার রয়েছে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক। একজন শিক্ষিত সৎ,যোগ্য ও ভালো মানুষ হিসেবে তার একটা পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি ইমেজ রয়েছে সর্ব মহলে। আগামী পৌরসভা নির্বাচনে পৌরসভার মধ্যাঞ্চল থেকে তিনিই একমাত্র প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন। ফলে অনেক সুবিধেও রয়েছে তার পক্ষে। স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত, এসব বিবেচনায় নাহিদ হাসান প্রার্থী হলে তারই বিজয়ী হবার উজ্জল সম্ভবনা রয়েছে। তাকে একজন শক্ত প্রার্থী বলে বিবেচনা করছে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা। তিনি আগামী মুন্ডুমালা পৌরসভা নির্বাচনে সকলের দোয়া চান।

