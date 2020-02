কুড়িগ্রামে ইউপি সচিব সমিতির ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত ভিডিওভ

আনোয়ার হোসেন,কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি ঃ তারিখ-০৮.০২.২০ইং

“মুজিব বর্ষের অঙ্গিকার ইউপি সচিব জনতার” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে কুড়িগ্রামে ইউপি সচিব সমিতি (বাপসা) কুড়িগ্রাম জেলা শাখা’র ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের স্বপ্নকুঁড়ি হলরুমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার বিভাগ মোঃ হাফিজুর রহমান।

এসময় কুড়িগ্রাম জেলা বাপসা’র আহŸায়ক আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাপসা’র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এইচ এম রেজাউল করিম তুহিন, সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হোসেন, কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাডভোকেট আহসান হাবীব নীলু, শেখ হাবিবুর রহমান, আশরাফ উদ্দিন বাবু, আলতাব হোসেন, আব্দুছ ছামাদ, মাইন উদ্দিন, রবিউল আলম প্রমুখ।

সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে জেলার ৭৩টি ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের অংশ গ্রহণে জেলা বাপসা’র ত্রি-বার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়।

Please follow and like us: