খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা করে শিবগঞ্জে বিএনপি’র দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

শিবগঞ্জ (বগুড়া) প্রতিনিধিঃ বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা করে শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপি’র আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বাদ জুম্মা উপজেলা সদরের শাহে দেওয়ান (রঃ) মাজার মসজিদে খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা করে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন শিবগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা যুবদলের সভাপতি ও উপজেলা বিএনপি’র আহŸায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য শফিকুল ইসলাম শাহীন, ড্যাবের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও উপজেলা বিএনপি’র আহŸায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ আশিক মাহমুদ ইকবাল (স্বাধীন)। শিবগঞ্জ সদর ইউপি’র সাবেক চেয়ারম্যান আবু বক্কর সিদ্দিক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কেন্দ্রীয় পল্লী প্রাণী চিকিৎসক ও খামারী দলের আহŸায়ক ডাঃ আব্দুল মান্নান, শিবগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহŸায়ক রনি মিয়া, বিপ্লব, সেলিম হোসেন জিন্না, উপজেলা যুবদল নেতা সৈয়দ আহম্মেদ শিমুল। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদল নেতা মিজান, রায়হান, , মজিদ, যুবদল নেতা গোলাম রব্বানী, শিপন, জিয়া, হারুণ, উজ্জল, ডাঃ আলিম, হাকিমসহ উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ।

জিএম মিজান

শিবগঞ্জ বগুড়া প্রতিনিধি