ডামারে পিকআপের ধাক্কায় সাইকেল আরোহী ঘটক নিহত।

গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার(নীলফামারী)প্রতিনিধিঃ নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার চিলাহাটিতে পিকআপের ধাক্কায় লুৎফর রহমান (৬৫) নামে এক বাই সাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে।

শুক্রবার রাত ১১টার দিকে চিলাহাটি-আমবাড়ি সড়কের বটতলী মোড় নামক স্থানে দূর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত লুৎফর রহমান ভোগডাবুরী ইউনিয়নের চিলাহাটি মাষ্টার পাড়ার শুকুরু মিয়ার ছেলে এবং ৩ মেয়ের জনক। তিনি পেশায় একজন ঘটক। এ ঘটনায় পিকআপ চালক মোঃ রুবেল ইসলাম (২০) পিতা- শুরুজ জামালের পুত্র কে আটক ও পিকআপটি জব্দ করেছে চিলাহাটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র। রুবেল পঞ্চগড় জেলার কাজিরহাট ভিতর গড়ের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, লুৎফর রহমান একটি বিয়ের আলোচনা শেষ করে সাইকেল যোগে চিলাহাটি বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাজারের পাশেই বটতলী মোড়ে পৌছলে পিছন দিক থেকে আসা একটি সব্জিবোঝাই পিকআপ(পঞ্চগড়-ন ১১-০০৭৪) তাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। পিকআপটি পালিয়ে পার্শ্ববর্তী মকবুলের ডাঙ্গায় গিয়ে পাকা রাস্তায় না গিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে যেতে থাকে। কিন্তু রাস্তাটি ২ কিলোমিটার যেয়ে ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন নয়াবাজার পর্যন্ত শেষ হয়। ফলে পিকআপটি পেছনে ফিরে আবার মকবুলের ডাঙ্গা আসতে বাধ্য হয়। তখন স্থানীয় লোকজন পিকআপটি আটক করে চিলাহাটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে খবর দেয়। চিলাহাটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ ইনস্পেক্টর নুরুল হক জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে,পিকআপটি জব্দ এবং পিকআপ চালক রুবেলকে আটক করে ডোমার থানায় প্রেরণ করা হয়েছে। এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত মৃত লুৎফরের পক্ষ থেকে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

