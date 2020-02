তামিল নায়ক বিজয়ের বাড়ি থেকে উ’দ্ধার ৭৭ কোটি টাকা!

বিনোদন ডেস্ক : কর ফাঁ’কি দেওয়ার অভিযোগে তামিল সুপারস্টার অভিনেতা বিজয়ের বাড়িতে আয়কর দফতরের হা’না। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। হা’না দিয়ে উ’দ্ধা’র হয়েছে প্রায় ৭৭ কোটি টাকা (ভারতীয় রুপি)!

সর্বশেষ ‘বিগিল’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল বিজয়কে। তামিল ইন্ডাস্ট্রির সব থেকে বড় হিট ছিল এই সিনেমাটি। আরও জানা গেছে, অফিসাররা ৩৮টি জায়গায় ত’ল্লাশি শুরু করেছে, তাদের তালিকায় রয়েছেন এই অভিনেতা, প্রযোজক এবং আরও অনেকেই। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কর ফাঁকির পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকাও ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে গল্প বলছে অন্য কথা।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে বিজয়ের ‘মার্শাল’ ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। আর সেখানেই নোট বাতিলের বিষয়টি দেখানো হয় এবং তা নিয়ে ক’টাক্ষ করা হয়। ছবির সংলাপে নোট বাতিল নিয়ে ক’টাক্ষ করায় বিরোধিতা করেছিল বিজেপি। জানা যায়, সেই সংলাপগুলো বাদ দেওয়ারও কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কোনও কিছুই করা হয়নি। সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া।