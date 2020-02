‘ধর্মপ্রাণ মানুষের মাঝে খুবই জনপ্রিয় আজহারী’: ভিপি নুর

নিউজ ডেস্ক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন, ড. মিজানুর রহমান আজহারী বর্তমান সময়ে দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মাঝে খুবই জনপ্রিয়। আমি মনে করি, আজহারীকে পছন্দ-অপছন্দ করা কোন বিষয় নয়, ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে উনার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। শুক্রবার রাতে নিজের ফেসবুক পেজে এক লাইভ ভিডিওতে এসব মন্তব্য করেন ভিপি নুর।

নুর বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে ইউটিউবে তার ওয়াজের ভিডিওগুলো যেভাবে ভিউ হয়, তাতে তার জনপ্রিয়তা অস্বীকার করার কোন পথ নেই। সম্প্রতি তাকে নিয়ে ধর্মপ্রতিমন্ত্রীর একটি বক্তব্যে আলোচনায় এসেছে।

ডাকসুর ভিপি বলেন, গতানুতগতিক বক্তাদের বাইরে গিয়ে তিনি সাধারণত ওয়াজ করে থাকেন। সমকালীন প্রসঙ্গের সাথে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করেন তিনি। এজন্য তিনি এতো জনপ্রিয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার (৬ই ফেব্রুয়ারি) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক বার্তায় এ বছরের মার্চ পর্যন্ত সব তাফসির কর্মসূচি স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছেন ড. মিজানুর রহমান আজহারী। এ সময়ে গবেষণার কাজে তিনি মালয়েশিয়ায় চলে যাচ্ছেন বলেও উল্লেখ করেন ওই বার্তায়।