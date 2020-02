নাটোরের সিংড়ায় ৮ বছরের শিশুকে বলাৎকার

নাটোর প্রতিনিধি :

নাটোরের সিংড়ায় সাব্বির নামে ৮ বছরের ছেলেকে বলাৎকারের ঘটনা ঘটেছে। সাব্বির উপজেলা রাখাল গাছা ভাটো পাড়া গ্রামের তোজাম্মেল খানের ছেলে। সে উত্তর দমদমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণির ছাত্র।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের জালাল সরকারের ছেলে মৃদুল (১৮) বৃহষ্পতিবার দুপুরে বাড়ি থেকে সাব্বিরকে কৌশলে তার নিজ বাড়িতে ডেকে নেয়। এরপর তার ঘরের মধ্যে বলাৎকার করে।

এসময় সাব্বিরের চিৎকারে পাশের লোকজন এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে ।

এ ঘটনায় সাবিবরের বাবা তোজাম্মেল খান বলেন, আমার ছেলেকে ১ দিন ১ রাত হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছি। এখনও সে পুরো সুস্থ হয়ে উঠেনি। আজ শুক্রবার তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে এসেছি ।

গ্রামের প্রধানদের কাছে বিচার চেয়েছি। সুস্থ বিচার না পেলে আমি আইনগত ব্যবস্থা নেব।

তাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিন বলেন, এ রকম অপরাধ যেই করুক তার দৃষ্টান্তমুলক এমন শাস্তি হওয়া উচিৎ যাতে এ ধরনের নোংরা অপরাধের কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার ।

সিংড়া থানা অফিসার্স ইনচার্জ নুর- এ-আলম সিদ্দিক বলেন, এ ঘটনার এখনও কোন অভিযোগ পাইনি। যদি কেউ অভিযোগ দেয়। তাহলে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।