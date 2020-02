পতœীতলায় পাটিচরা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শামীম আক্তার চৌধুরী প্রিন্স, পতœীতলা (নওগাঁ) প্রতিনিধিঃ পতœীতলায় উপজেলার ৭নং পাটিচরা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন শুক্রবার উপজেলার নাগোরগোলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি নওগাঁ-২ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব শহীদুজ্জামান সরকার এমপি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

পাটিচরা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আবুল কাশেম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক রায়হানুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম বাচ্চু, সাংগঠনিক সম্পাদক শাকিল আহম্মেদ বাদল, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সাবেক পৌর মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আমিনুল হক, উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল খালেক চৌধুরী, সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব আব্দুল গাফফার, সহ-সভাপতি পিযুষ রঞ্জন দাস সহ উপজেলা আওয়মীলীগ, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, সেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ, মহিলা আওয়ামীলীগ, যুব মহিলালীগের বিভিন্ন স্থরের নেতাকর্মীবৃন্দ। সম্মেলনে পুনরায় আবুল কাশেম চৌধুরী সভাপতি ও রায়হানুল আলম সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

এর আগে ১ফেব্রæয়ারী/২০২০ শনিবার দিবর ইউনিয়র আওয়ামীলীগ, ২৬জানুয়ারী/২০২০ রবিবার নজিপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ এবং ২৫জানুয়ারী/২০২০ শনিবার মাটিন্দর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।