ফিলিস্তিনে সহি’সংতার জন্য ইসরাইলকে অবশ্যই কঠো’র শা’স্তি পেতে হবে: ডা. মাহাথির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, শতাব্দির চুক্তি দিয়ে জেরুজালেমে ইসরাইলি দখ’লদা’রিত্ব বৈধ করতে চাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই শান্তি পরিকল্পনায় কেবল ইসরাইলি দখ’লদা’রিত্বকেই বৈধতা দেবে এবং নিপী’ড়িত ফিলিস্তিনিদের অধিকারের বিষয়টি উপেক্ষিত থাকবে। এতে কেবল ইসরাইলি বাহিনীর দখ’লদা’রিত্বেরই সহায়ক হবে।

পেটালিং জায়া শহরে আল-কুদস নিয়ে তৃতীয় পার্লামেন্টারি সম্মেলনের উদ্বোধনীতে মাহাথির বলেন, এই চুক্তি করার সময় ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। ফিলিস্তিনি শিশুদের ওপর ইসরাইলি নি’পী’ড়নের নথি রয়েছে ইউনিসেফের কাছে। এই সহিং’সতার জন্য ইসরাইল অবশ্যই কঠো’র শা’স্তি পাবে। ট্রাম্পের প্রস্তাব প্রত্যা’খ্যানের পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের পাশে সবসময় থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মাহাথির।

এছাড়া ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলি জু’লুমের বি’রু’দ্ধে অবস্থান নেয়ারও আহ্বান জানান তিনি। মাহাথির বলেন, ফিলিস্তিনিদের বি’রু’দ্ধে সহিং’সতা, গণহ’ত্যা ও ভী’তিপ্রদ’র্শনকে জয় করতে পারে এরকম কনফারেন্স। এতে বিভিন্ন দেশ থেকে পাঁচ শতাধিক নেতা জড়ো হয়েছেন। কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন সাইয়েদ ইব্রাহীম সাইয়েদ নুহ।