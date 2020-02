বরিশালে ভূমিহীনদের মাঝে ঘর বরাদ্ধের দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ

বরিশাল ব্যুরো \ নগরীর রসুলপুর চর ও নদী ভাঙ্গুলী মানুষদের স্ব-স্ব স্থানে বরাদ্ধ ও রেকর্ড দেওয়াসহ এসব অঞ্চলের জমি ভূমিদস্যুদের দখলে থাকা সকল অবৈধ স্থপনা উচ্ছেদের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বেলা ১১টায় নগরীর অশ্বিনী কুমার টাউন হলের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেন কৃষক ফেডারেশন ও কৃষাণী সভা জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দরা।

ফেডারেশনের জেলা কমিটির সভাপতি হারুন ভান্ডারীর সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক হালিম মুহুরী, কৃষাণী সভার জেলা সভাপতি রেহানা বেগম মিতু, সাধারণ সম্পাদক রেনু বেগম, প্রচার সম্পাদক ইউসুফ আকন, সাংগঠনিক সম্পাদক মনি বেগম প্রমুখ। বক্তরা বলেন, বর্তমান সরকার উপজেলায় হতদরিদ্র প্রকৃত ভূমিহীনদের জন্য গুচ্ছগ্রামে টিনের ঘর উত্তোলন করছেন। এখানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সঠিকভাবে প্রকৃত ভূমিহীনদের বরাদ্ধ না দিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করছে। জনপ্রতিনিধিরা তাদের নিজস্ব লোকদের সুপারিশের মাধ্যমে বরাদ্ধ দেয়ার কারনে প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে সরকারী ঘর বরাদ্ধ দেয়া হলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার মাইল ফলক সফল হবে। সমাবেশে বিভিন্নস্থানের কয়েকশত ভূমিহীন বৃদ্ধ নারী-পুরুষ ও সংগঠনের সদস্যরা অংশগ্রহন করেন।

