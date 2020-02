ভারতে নগর কীর্তন চলাকালীন প্র’বল বিস্ফো’রণে নিহ’ত ১৫, বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের পাঞ্জাবের তরণতারণ এলাকায় প্র’ব’ল বিস্ফো’রণ। নগর কীর্তন চলাকালীন এই বিস্ফো’রণের ঘটনা ঘটেছে। হঠাত করে সেখানে বে বিস্ফো’রণের ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলেই দু’জনের মৃ’ত্যু হয়েছে। তবে, এক প্রত্য’ক্ষদর্শীর দাবি, ১৫ জনের মৃ’ত্যু হয়েছে। মৃ’তের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

শনিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে পাঞ্জাবের তরন তারণের ডালেকে গ্রামে। পুলিশ সুপার জগজিত সিং ওয়ালিবা জানিয়েছেন, দু’জনের ঘটনাস্থলেই মৃ’ত্যু হয়েছে। বাকিদের গু’রু’তর আহ’ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিন বিকালে নগর কীর্তন যাচ্ছিল বাবা দীপ সিং গুরুদোয়ারা থেকে তাহলা সাহিব গুরুদোয়ারার দিকে।

তরন তারণ-অমৃতসর রোড দিয়ে যাচ্ছিল ঠিক বিকাল সাড়ে ৪ টে নাগাদ প্রব’ল বিস্ফো’রণ ঘটে। মিছিল যখন ডালেকে গ্রামে পৌঁছায়, তখনই বিস্ফো’রণ ঘটে। একটি ট্রাক্টর থেকে এই বিস্ফো’রণ হয়, যাতে প্রচুর রাসায়নিক ছিল বলে জানা গিয়েছে। ঘটনা স্থলটি পুলিশ ঘিরে রেখেছে। এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানাচ্ছে না প্রশাসন।