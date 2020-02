রিপোর্ট প্রকাশের পর বরিশালে পুনর্বাসন কেন্দ্রে শিশু নির্যাতনে তদন্ত কমিটি গঠণ

মনির হোসেন,বরিশাল ব্যুরো \ নগরীর রূপাতলী এলাকার শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের বালক শাখায় দুই শিশুকে শিকলে বেঁধে নানাভাবে নির্যাতনের ঘটনায় তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠণ করা হয়েছে। জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ শহিদুল ইসলামকে প্রধান করে গঠিত তদন্ত কমিটির অপর দুইসদস্য হচ্ছেন, সহকারী পরিচালক মোঃ জাবেদ আহম্মেদ ও উচ্চমান সহকারী মোঃ বশির আহম্মেদ।

বৃহস্পতিবার সকালে তদন্তকারী দলের প্রধান মোঃ শহিদুল ইসলাম জানান, বিভাগীয় পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) শাহপাড় পারভীনের নির্দেশক্রমে এক অফিস আদেশের মাধ্যমে এ তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে। আগামী তিন কার্য্যদিবসের মধ্যে পুরো ঘটনার তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করা হবে বলে। তিনি বলেন, শিশু নির্যাতনের ঘটনায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের তথ্য তদন্তে অনেকটা সহযোগিতা করবে।

সূত্রমতে, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বালক শাখায় দুই শিশুকে শিকলে বেঁধে নানাভাবে নির্যাতনের ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পরলে সর্বত্র তোলপাড় শুরু হয়। এনিয়ে গত ৫ ফেব্রæয়ারী বিভিন্ন পত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর জেলা প্রশাসক এসএম অজিয়র রহমান, সমাজ সেবার বিভাগীয় পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) শাহাপাড় পারভীন শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের বালক ও বালিকা শাখা পরিদর্শন করেছেন। জেলা প্রশাসক এসএম অজিয়র রহমান জানান, শিশুদের শিকলে বেঁধে রাখাসহ নির্যাতনের বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর অভিযুক্তদের শাস্তির আওতায় আনা হবে।

উল্লেখ্য, জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ঝালকাঠির একটি আদালত জিসান ও হযরত আলী নামের দুই শিশুকে শেখ রাসেল শিশু পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করে। ওই দুই শিশু কেন্দ্রে আসার কয়েকদিন পর তাদের শিকল দিয়ে বেঁধে গাছের সাথে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। যার একটি ভিডিও সম্প্রতি সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পরে।

