সঙ্গী পরকীয়ায় লিপ্ত কি না? পায়ের মাপ দেখেই বুঝে নিন

এক্সক্লুসিভ ডেস্ক : গোয়েন্দা কিংবা নজরদারির দরকার নেই। আপনার স্বামী বা পুরুষসঙ্গীটি পরকীয়ায় জড়িয়েছেন কি না, সেটার আঁচ পেতে পারেন তার পায়ের মাপ দেখেই। এমনটাই দাবি ‘‌ইললিসিট এনকাউন্টার্স’‌ নামে একটি লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট সংস্থার।

তারা একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল ১৫০০ পুরুষের ওপরে। সেখানে দেখা গেছে, পুরুষদের পায়ের পাতার মাপের সঙ্গে তাদের অবৈধ সম্পর্কে জড়ানোর সম্ভাবনার যোগ রয়েছে। সমীক্ষকদের দাবি, যেসব পুরুষের পায়ের পাতার দৈর্ঘ্য বেশি, তাদের পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও বেশি। পাশাপাশি এও বলা হচ্ছে, যেসব পুরুষ ১০ বা তার চেয়ে বড় মাপের জুতো পরেন, তাদের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছোট পায়ের পাতার পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ।

সমীক্ষকদের প্রধান ক্রিশ্চিয়ান গ্র্যান্ট জানান, ‘পরকীয়ায় লিপ্ত অধিকাংশ পুরুষের জুতোর গড় মাপ ১০.৫। এও দেখা গেছে, যেসব পুরুষ নিজের স্ত্রী বা প্রেমিকা ছা়ড়াও অন্য মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, তাদের ৮৫ শতাংশেরই জুতোর মাপ ১০-এর চেয়ে বেশি।’

সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে, ৭ থেকে ৯ মাপের জুতো পরেন যারা, তারা প্রেমিকা বা স্ত্রীর প্রতি সবচেয়ে বেশি একনিষ্ঠ। কিন্তু জুতোর মাপের সঙ্গে পরকীয়ার এই সম্পর্ক কি আদৌ বিজ্ঞানসম্মত? গ্র্যান্ট কিন্তু বলছেন, ‘অনেকের কাছেই বিষয়টা অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু সমীক্ষা তো আর ভুল বলে না।’

নিজের সমর্থনে গ্রান্ট দিয়েছেন বিল ক্লিন্টন বা টাইগার উডসের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের উদাহরণ। যারা সকলেই বড় মাপের জুতো পরেন। এবং এদের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে তোলপাড় হয়েছে বিশ্ব। ‌‌আজকাল