স্বাধ‌ীনতার আ‌গে প‌শ্চিম পা‌কিস্তানী নেতারা পূর্ব পা‌কিস্তা‌নে (বর্তমান বাংলা‌দেশ) প্লে‌ন বা হে‌লিকপ্টা‌র ক‌রে এ‌সে সভা-সমা‌বে‌শে অংশগ্রহন শে‌ষে আবার চ‌লে যে‌তেন প‌শ্চিম পা‌কিস্তা‌নে। এখন স্বাধীন বাংলা‌দে‌শের কিছু গরীব-দুঃখীর বন্ধু জনদরদী নেতা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ক‌রে ‌হে‌লিকপ্টা‌রে ক‌রে এ‌সে নিজ এলাকার সভা-সমা‌বেশে অংশ গ্রহন শে‌ষে আবার রাজধানী‌তে ফি‌রে যান। তফাৎ শুধু এতটুকুই তারা বি‌দেশী আর এরা স্ব‌দেশী।

এ‌দি‌কে ইদা‌নিং কিছু কথিত আ‌লেমরাও হে‌লিকপ্টা‌র ক‌রে ওয়া‌জ-মাহ‌্ফি‌লে গি‌য়ে কাইন্দা কাইন্দা রাসুল (সঃ) এর দ‌রিদ্র জীব‌নের বর্ণনা ক‌রে আবার হে‌লিকপ্টা‌রে ক‌রে ফি‌রে যান। তদ্রূপ হে‌লিকপ্টা‌রে আসা নেতাও সভা-সমা‌বে‌শে গরীব-দুঃখী মানু‌ষের কথা, বুক ভরা ভালবাসা আর সহানুভূ‌তির কথা ব‌লে এবং গরীব-দুঃখী‌দের জ‌ড়ি‌য়ে ধ‌রে ফ‌টো‌শেসন শেষ ক‌রে সা‌থে অ‌নেক অ‌নেক ওয়াদা (যা জীব‌নেও বাস্তবায়ন হ‌বেনা) ক‌রে হাত না‌ড়ি‌য়ে টাটা দি‌য়ে উ‌ড়ে যান সেই হেলিকপ্টা‌রে চ‌ড়ে।

নেতাদের কেউ কেউ আবার বি‌দে‌শে অবস্থান ক‌রেন বিধায় ‌বি‌দেশ থে‌কে প্লে‌নে ঢাকায় এ‌সে তারপর হে‌লিকপ্টা‌রে নিজ এলাকায় যান। এরূপ এক নেতার চামচার সা‌থে আলাপ কর‌লে চামচা‌টি ব‌লেন- স্যা‌রের বি‌দে‌শে হাজার হাজার কো‌টি টাকার ব্যবসা, স্যা‌রে যে এ‌তো কাম ফালাইয়া দয়া কইরা আই‌ছে এইটাই আল্লাহর কা‌ছে শোকর ক‌রেন। মিয়া স্যার কি আপ‌নের মত ফ‌কিরনীর পোলা যে বা‌সে বা ল‌ঞ্চে কইরা এলাকায় আই‌বো। আর স্যা‌রের প্র‌ত্যেক সে‌কে‌ন্ডের দাম আ‌ছে মিয়া?

‌নেতা গরী‌বের জন্য কি কর‌ছে জি‌জ্ঞেস কর‌লে চামচা ব‌লেন, স্যার হই‌লো স‌ত্যিকা‌রের গরী‌বের বন্ধু, মিয়া স্যা‌রের লাইগাই‌তো এলাকার গরীব মাইন‌্সে হে‌লিকপ্টার নি‌জে‌গো চোখ‌ের সাম‌নে দেখ‌তে পা‌রতা‌ছে, তা‌গো জীবন স্বার্থক হই‌ছে। আর নেতায়‌তো ওয়াদা ঠিকই ক‌রে, কিন্তু আল্লাহর হুকুম হয়না, তাই নেতার ওয়াদাও বাস্তবায়ন হয়না। জা‌নেন না, আল্লাহর হুকুম ছাড়া পৃথী‌বি‌তে কিছুই হয়না?

(‌বিঃ দ্রঃ- লেখা‌টি কোন নিদৃষ্ট ব্যা‌ক্তি‌কে উ‌দ্দেশ্য ক‌রে লেখা হয়‌নি। বর্তমান সম‌য়ে দে‌শের এক‌টি ‌চিত্র তু‌লে ধরার ক্ষুদ্র প্র‌চেষ্টা মাত্র। ত‌বে এ লেখার সা‌থে কা‌রো চ‌রি‌ত্রের য‌দি মিল হ‌য়ে যায় ত‌বে তা সম্পূর্ণ অ‌নি‌চ্ছাকৃত। আর এতে ক‌রে তি‌নি য‌দি মনক্ষুন্ন বা ম‌নে কষ্ট পে‌য়ে থা‌কেন সেজন্য আ‌মি আন্ত‌রিকভা‌বে দুঃ‌খিত ও ক্ষমা প্রার্থী)

