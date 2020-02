ইসলামপুরেনকলসরবরাহের দায়েশিক্ষার্থীর ১৫ দিনের জেল

লিয়াকত হোসাইনলায়ন,জামালপুরপ্রতিনিধি\ জামালপুরেরইসলামপুরএসএসসি ও সমমানেরপরীক্ষায়নকলসরবরাহের দায়েবহিরাগত এক শিক্ষার্থীকে ১৫দিনের জেলদিয়েছেনভ্রাম্যমাণআদালত। এছাড়াওজেজেকেএম স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্রে ৪পরীক্ষার্থীকে অসাদুপায়অবলম্বনের দায়েবহিস্কার করাহয়েছে।

রবিবারইসলামপুরউপজেলার নেকজাহানমডেলহাইস্কুল কেন্দ্রেইংরেজিদিতীয়পত্রপরীক্ষাচলাকালেপরীক্ষানকলসহায়তাকরারঅভিযোগে সঙ্গীত ঋৃষি (২২)নামেরবহিরাগত এক শিক্ষার্থী আটককরা হয়।

পরীক্ষা শেষেসহকারীকমিশনার (ভ‚মি)ও নির্বাহীহাকিম সোরাইয়া আক্তার লাকীভ্রাম্যমাণআদালতবসিয়েপাবলিকপরীক্ষাআইনেবহিরাগতশিক্ষার্থী সঙ্গীত ঋৃষিকে১৫দিনেরবিনাশ্রমকারাদন্ড দেন। ওই শিক্ষার্থী পৌরএলাকারঋষিপাড়া নেপেনঋষিরপুত্র।কারাদন্ডপ্রাপ্তশিক্ষার্থী সঙ্গীত ঋৃষিকে জেলাকারাগারেপাঠানো হয়।

সহকারীকমিশনার (ভ‚মি)ওনির্বাহীহাকিম সোরাইয়া আক্তার লাকীভ্রাম্যমাণআদালতের এ রায়েরসত্যতানিশ্চিতকরেছেন।

লিয়াকত হোসাইনলায়ন

