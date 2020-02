এসএসসির ইংরেজি পরীক্ষা শুরুর আগে প্রশ্ন দিয়ে বরখাস্ত দুই শিক্ষক, কালীগঞ্জের অফিসারদের দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন

স্টাফ রিপোর্টার, ঝিনাইদহঃ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় এসএসসির ইংরেজি ১ম পত্র বিষয়ের পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রশ্ন দিয়ে বরখাস্ত হলেন কালীগঞ্জের দুই শিক্ষক। বৃহস্পতিবার সলিমুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রের ২০৬ নং কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। বরখাস্ত হওয়া শিক্ষকেরা হলেন, সালেহা বেগম ও মাহমুদুর রহমান। এই দুই জনই সলিমুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সুত্র জানায়, বৃহস্পতিবার এসএসসির ইংরেজি ১ম পত্রের পরীক্ষা ছিল। ২০৬ নং কক্ষে দায়িত্বরত ওই দুই শিক্ষক পরীক্ষা শুরু হওয়ার ৬/৭ মিনিট আগে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রশ্ন দিয়ে দেন। এর বিষয়টি জানাজানি হলে ওই দুই শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়। ঘটনার সত্যতা জানতে প্রথমে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মধুসূদন সাহাকে মুঠোফোনে জানতে চাইলে তিনি জানান, ওই কেন্দ্রের দায়িত্বরত কর্মকর্তা উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার মোঃ কামরুল হাসান ছিলেন। উনি বিষয়টি বলতে পারবেন। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার কামরুল হাসান মুঠোফোনে জানান, বিষয়টি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ভালো বলতে পারবেন। এরপর পুনরায় উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে ফোন দিলে তিনি বলেন, আমি একটু পল্লী উন্নয়ন অফিসারের সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাচ্ছি। এরপর তিনি পুনরায় এই প্রতিবেদককে ফোন করে জানান, যেহেতু আমি সেখানে ছিলাম না। এজন্য আপনি কেন্দ্র সচিব সলিমুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাথে একটু কথা বলেন। আপনি মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে পরীক্ষার সকল বিষয় আপনার জানা উচিৎ কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইউএনও এবং ওই কেন্দ্রের দায়িত্বরত কর্মকর্তা বলতে পারবেন। কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুবর্ণা রানী সাহা জানান, আমিও বিষয়টি জানিনা। আপনি একটু কেন্দ্র সচিবের সাথে কথা বলেন। এরপর সলিমুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

