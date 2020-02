কক্সবাজারে ১৫ হাজার ইয়াবাসহ দুই যুবক আটক

প্রকাশঃ ০৯-০২-২০২০, ৩:৪৩ অপরাহ্ণ

বলরাম দাশ অনুপম :

কক্সবাজার শহরের প্রবেশমুখ লিংকরোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫ হাজার ৮৯০ পিস ইয়াবাসহ দুই যুবককে আটক করেছে র‌্যাব। উদ্ধারকৃত ইয়াবার আনুমানিক মূল্য ৭৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। আটককৃতরা হলো-উখিয়া উপজেলা রাজাপালং ইউনিয়নের তুতুরবিল গ্রামের মৃত নুর আলীর পুত্র মোঃ শাহ আলম (৩০) ও টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ইউনিয়নের কচুবনিয়া গ্রামের সুলতান আহম্মদের পুত্র মোঃ

হাছন (২৫)। শনিবার রাতে র‌্যাব-১৫ এর একটি টীম এই অভিযান পরিচালনা করে।

রবিবার দুপুরে র‌্যাব-১৫ এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এএসপি আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ শেখ সাদী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়-শনিবার রাত ৮টা ৪০ মিনিটের দিকে লিংকরোডের র‌্যাবের অস্থায়ী চেকপোষ্ট চলাকালে একটি সিএনজিকে

থামতে বললে সেখানে থাকা দুই যুবক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। পরে তাদের ধাওয়া করে আটক করে র‌্যাব সদস্যরা। এসময় তাদের কাছ থেকে ১৫ হাজার ৮৯০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে র‌্যাব। আটককৃতদের বিরুদ্ধে কক্সবাজার সদর মডেল থানায় সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান র‌্যাবের এই কর্মকর্তা।