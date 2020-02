ক্যাপশন : লামায় সন্ত্রাসীদের দেয়া আগুনে পুড়ে যাওয়া বসতঘরের একাংশ।

-লামা প্রতিনিধি।

লামায় চিরকুট দিয়ে চাঁদা দাবী: শিক্ষকের বসতঘরে সন্ত্রাসীরদর আগুন

সাহাব উদ্দিন রিটু,লামা (বান্দরবান) প্রতিনিধি

বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে চাঁদা না দেয়ায় বান্দরবানের লামা উপজেলায় মো. খালেকুজ্জামান নামের এক প্রধান শিক্ষকের বসতঘর আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। শনিবার দিনগত গভীর রাতে উপজেলার রুপসীপাড়া ইউনিয়নের হাফেজ পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত খালেকুজ্জামান হাফেজ পাড়ার বাসিন্দা আবদুল লতিফের ছেলে ও মাতামুহুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। আগুনে প্রাথমিকভাবে ক্ষতির পরিমাণ ১৫ লাখ টাকা হবে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন স্থানীয়রা। এ ঘটনার পর হাফেজ পাড়া ও মাস্টার পাড়াসহ তিন গ্রামের মানুষের মাঝে আতংক বিরাজ করছে। রাত জেগে বাড়ি ঘর পাহারা দিচ্ছে এলাকাবাসী।

রুপসীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ছাচিং প্রæ মার্মা জানায়, স্থানীয় মাস্টার পাড়ার বাসিন্দা পাইংশৈ প্রæ মার্মার ছেলে ছিং ছিং মার্মার নেতৃত্বে এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, হেডম্যান, কারবারীদের নিয়ে বৈঠক করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে।এদিকে ক্ষতিগ্রস্থ বসতগর পরিদর্শন করেন উপজেলা চয়োরম্যান,পৌর মেয়র।

সন্ত্রাসীদের দেয়া আগুনে বসতঘর ছাই হওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে লামা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মো. আমিনুল হক বলেন, এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। পাশাপাশি এলাকায় পুলিশি টহল জোরদার করা হয়েছে।