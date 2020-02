টস জিতে ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামল বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : আজ রবিবার অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব-১৯ দল। দক্ষিণ আফ্রিকার পচেফস্ট্রুমে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর ২ টায়।

ইতিমধ্যে টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। এদিকে যুব বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত অপরাজিত রয়েছে বাংলাদেশ ও ভারত।

এদিকে এখন পর্যন্ত যুব বিশ্বকাপে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ৪ বার। অন্যদিকে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ: তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ ইমন, মাহমুদুল হাসান, তৌহিদ হৃদয়, শাহাদত হোসেন, শামিম হোসেন, আকবর আলি, তানজিম হাসান সাকিব, রকিবুল হাসান, অভিষেক দাস, শরিফুল ইসলাম।

ভারতের সম্ভাব্য একাদশ: যশস্বি জাসওয়াল, দিব্বংশ সাক্সেনা, তিলক ভার্মা, ধ্রুব জুয়েল (উইকেটরক্ষক), প্রিয়াম গার্গ (অধিনায়ক), সিদ্ধেশ বীর, অথর্ব আঙ্কোলেকার, রবি বিষ্ণু, সুশান্ত মিশ্র, কার্তিক ত্যাগী এবং আকাশ সিং।