তানোরে রাস্তা এখন মরণ ফাঁদ !

আলিফ হোসেন,তানোর

রাজশাহীর তানোর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার অধিকাংশ পাকা রাস্তা মরণ ফাঁদে পরিণত হয়ে উঠেছে। অবৈধ পুকুর খননের মাটি এসব পাকা রাস্তায় পড়ে থাকায় প্রতিনিয়ত ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে বাড়ছে হতা হতের সংখ্যা। অথচ বিষয়টি যেনো দেখার কেউ নাই। স্থানীয়রা এসব রাস্তায় দুর্ভোগ সৃষ্টিকারী অবৈধ পুকুর খননকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করেছে। তানোরের কাঁমারগা ইউপির বারঘরিয়া গ্রামের ফয়েজ সোনারের পুত্র বুলবুল মাস্টার অবৈধ পুকুর খননের মাটি ট্রাক্টর ও ট্রলিতে পরিবহণ করে তানোর-চৌবাড়িয়া রাস্তার অনেক স্থান ঝ^ুকিপূর্ণ করেছে। পাঁচন্দর ইউপির কচুয়া গ্রামের শামসুল আলী পুকুরের মাটি বিক্রি ও তা পরিবহণ করে তানোর-মোহাম্মদপুর-কাঁকনহাট রাস্তার অনেক স্থান ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

জানা গেছে, উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কৃষি জমিতে অবৈধ পুকুর খননের সময় পুকুরের মাটি বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। আর এসব মাটি অবৈধ যান ট্রাক্টর ও ট্রলিতে করে নিয়ে যাবার সময় এসব মাটি রাস্তায় পড়ছে। কিšত্ত অধিকাংশক্ষেত্রে রাস্তার এসব মাটি অপসারণ না করায় দেখে বোঝার উপায় নাই রাস্তা পাকা প্রায় তিন ইঞ্চি মাটির প্রলেপ পড়ে তা মাটির রাস্তায় পরিণত হয়েছে। এদিকে পাকা রাস্তার এসব মাটি অপসারণ না করায় একটু বৃষ্টি বা ঘন কুঁয়াশা হলেই রাস্তা চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে পড়ছে। যান চলাচল তো পরের কথা পাঁয়ে হেঁটে চলাচল করাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

স্থানীয়রা জানান, তানোর-আমনুরা রাস্তার যোগীশো থেকে কৃষ্ণপুর মোড় পর্যন্ত, তানোর-চৌবাড়িয়া রাস্তার বাঘের মোড় থেকে মাদারীপুর বাজার পর্যন্ত, কাঁমারগা-চৌবাড়িয়া রাস্তার দমদমা থেকে মালশিরা পর্যন্ত্য, চাঁন্দুড়িয়া-জুড়ানপুর-শীলপুর পর্যন্ত্য, দেবীপুর মোড় থেকে লালপুর বাজার পর্যন্ত্য, পাঁচন্দর ইউপির মোহাম্মদপুর বাজার থেকে কচুয়া পর্যন্ত। এছাড়াও আরো অনেক পাকা রাস্তায় মাটি পড়ে থাকায় সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছে। এব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রশান্ত কুমার মাহাতো বলেন, এবিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। #

