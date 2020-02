দক্ষিণ আফ্রিকায় রচিত হলো বাংলা টাইগারদের বিশ্বজয়ের ইতিহাস

স্পোর্টস ডেস্ক : দক্ষিণ আফ্রিকায় রচিত হলো বাংলা টাইগাদের বিশ্বজয়ের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের নায়ক হয়ে থাকলেন অধিনায়ক আকবর আলী। ঠান্ডা মাথায় ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশের হয়ে বিশ্বজয়ের ইতিহাস লিখলেন বাংলাদেশের ‘ক্যাপ্টন কুল’।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে দুই ওপেনারের ব্যাটে শুরুতেই বাংলাদেশ জবাব দিতে শুরু করে ভারতকে। বিশ্বকাপ জয়ের জন্য ১৭৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুটাই দুই ওপেনার করেছিলেন উড়ন্ত। ওপেনিং জুটিতেই উঠে যায় ৫০ রান। কিন্তু ওপেনারদের এই দারুণ জুটিটাকে কাজে লাগাতে পারছে না পরের ব্যাটসম্যানরা।

একের পর এক হারাচ্ছে উইকেট। ৫০-৬৫ – এই ১৫ রানের মধ্যেই বাংলাদেশ হারিয়েছে ৪ উইকেট। দলের সেরা সেরা চারজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে দারুণ ব্যাটিং বিপ’র্যয়ে পড়ে বাংলাদেশ যুব ক্রিকেট দল। এরপর ২২ ওভার যেতে না যেতে ১০২ রানে ৬ উইকেট হারায়। কিন্তু পারভেজ ইমন ও আকবর আলীর ব্যাটে ফের ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ।

৩০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ দাঁড়ায় ১৩৬ রান। স্বপ্নের বিশ্বকাপের শিরোপা থেকে মাত্র ৩৮ রান দূরে ছিল বাংলাদেশ। ইমন ৩৮ রান ও আকবর আলী ২৭ রানে ব্যাট করছিলেন, কিন্তু সেই সময় ইমনের আউট হওয়া বড় ধা’ক্কা দেয় টাইগার শিবিরে। আকবর ছাড়া বাকিরা সবাই বোলার। কোন ভরসা নেই তাদের উপর।

বিশ্বজয়ের ইতিহাস গড়তে হলে ১৩ ওভারে ২৯ রান করতে হবে। ওভার প্রতি ২ রান করে দরকার টাইগারদের কিন্তু ব্যাটসম্যান নেই। নিজের কর্তব্যটা বুঝে গিয়েছেন অধিনায়ক। ভারতের ‘ক্যাপ্টন কুল’ যেভাবে মাথা ঠান্ডা রেখে এমন ম্যাচ বের করে নিয়ে যান, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের ‘ক্যাপ্টন কুল’ আকবর আলী। খুব ঠান্ডা মাথায় ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে বিশ্বকাপ শিরোপা জয় করে বাংলাদেশ।