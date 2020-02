নাশকতার মামলায় জামিন পেলেন মির্জা ফখরুলসহ ৩৫ নেতা

রোববার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে শাহবাগ থানায় দায়ের করা দুই মামলায় বিচারিক আদালত তাদের জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন।এর আগে এই দুই মামলায় বিএনপি নেতারা উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিনে ছিলেন। যমুনা টিভি

আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) তাপস কুমার পাল গণমাধ্যমকে জানান, মির্জা ফখরুলসহ ৩৫ নেতাকর্মী জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক জামিন মঞ্জুর করেন।

জামিন পাওয়া নেতাদের মধ্যে রয়েছেন- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন ও মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল।