নড়াইলের পল্লীতে শ্রমিকের মৃত্যু

উজ্জ্বল রায় নড়াইল জেলা প্রতিনিধিঃ নড়াইল সদর উপজেলার সিঙ্গাশোলপুর বাজারে ধানছাটাই মেশিনের ফিতায় জড়িয়ে তাপস বাড়ই (৪২) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। উজ্জ্বল রায় নড়াইল জেলা প্রতিনিধি জানান, তাপস কালিয়া উপজেলার চাঁচুড়ি ইউনিয়নের হাড়িয়াগোপ গ্রামের নির্মল বাড়ইয়ের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, তাপস সিঙ্গাশোলপুর বাজারে মশিয়ার রহমানের ধানছাটাই মেশিনে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। গত শুক্রবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরের দিকে ধানছাটাই মেশিনের ফিতায় জড়িয়ে গুরুতর আহত হন তিনি। তাকে প্রথমে নড়াইল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে শনিবার সকালের দিকে তিনি মারা যান। উজ্জ্বল রায় নড়াইল জেলা প্রতিনিধি।

Please follow and like us: