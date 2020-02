বরগুনায় রাজনীতির মাঠে গোপন সমঝোতার গুঞ্জন সম্পাদক পদ নিয়ে!!

বরগুনা প্রতিনিধি ঃ বরগুনার তালতলী উপজেলার ৪নং শারিকখালী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সম্মেলনকে সামনে রেখে সম্পাদক পদ নিয়ে ব্যাপক গুঞ্জন চলছে। গত ইউপি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী বিদ্রোহী গ্রæপ আঃ ছত্তার বিশ্বাস ও মোশারেফ বিশ্বাসের সঙ্গে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মৃধার গোপন সমঝোতার গুঞ্জন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এতে বলা হচ্ছে, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ এর সম্পাদক পদে প্রতিদন্দীতা না করে মিজানকে ছেড়ে দেবেন গত ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদন্দীতাকারী প্রার্থী মোশারেফ বিশ্বাস এর বড় ভাই ছত্তার বিশ্বাস। বিনিময়ে আগামীতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মিজানকে সহ আওয়ামীলীগের একাংশের সমর্থন পেলে প্রতিবারের মতো আর তাদের পরাজয় গ্রহন করতে হবে না স্থানীয় ইউপি নির্বাচনে। কিন্তু এ বিষয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ এর নেতারা কোনো মুখ খুলছে না। এটা কেবল গুঞ্জন হিসেবেই মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে আছে বলে মনে করছে স্থানীয় আওয়ামীলীগের সচেতন নেতারা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উভয় গ্রæপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরাই এমন গুঞ্জন ছড়াচ্ছেন। এর কোনো তথ্য-প্রমাণও নেই গুঞ্জনকারীদের কাছে, তবে কিছু আলামত ও যুক্তি তুলে ধরছেন তারা। গুঞ্জনকারীদের মতে, ইতোপূর্বে মোশারেফ বিশ্বাস যে কয় বার স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নিয়ে পরাজিয় হয়েছেন সে সময়ের প্রচারণায় একবারও তারা মিজান মৃধা ও তার গ্রæপের সমর্থন পাননি। মিজান মৃধার সমর্থনকারী প্রার্থীর গ্রæপের প্রচারনার স্টাইল ও তাদের প্রচারণার স্টাইল এক ছিল না। মিজান মৃধা তার সমর্থনকারী পছন্দের প্রার্থীকে বিজয়ী হতে যেসব কৌশল ও কারিশমা মাঠ পর্যায়ে দেখিয়েছেন, বিদ্রহী প্রার্থীরা নির্বাচনকালীন সময়ে তার ধারেকাছেও যেতে পারেনি। মিজান তার পছন্দের প্রার্থীকে জয়ী করতে নিজের বিশ^স্ত সহকর্মী বাহিনীকে সবসময় কাজে লাগিয়েছেন। সহকর্মীরাও মিজান এর কথায় তাদের জীবনবাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তাদের সমর্থিত প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য। অপর দিকে মোশারেফ বিশ্বাসের সাথে যাদের দেখা যেত তারা হয় তার অফিস, নয় তার বাসায় আড্ডা মারতেন। মোশারেফ বিশ্বাসের সঙ্গে যারা গণসংযোগে বের হতেন তাদের সংখ্যাও উল্লেখ করার মতো ছিলনা।

মোশারেফ বিশ্বাসের মূল শক্তি স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের হাতে গোনা কয়েকজন সভাপতি ও সম্পাদক, মোশারেফ বিশ্বাস আওয়ামীলীগের মনোনায়ন না পাওয়ায় যাদের অনেকেই পরবর্তীতে পিঠ বাঁচাতে আওয়ামীলীগের মনোনিত প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছেন। স্থানীয় ইউপি নির্বাচনে পরাজয়ের পর মোশারেফ বিশ্বাস কোন কর্মী সমর্থকদের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ ও খোজখবর না রাখার কারণে ৯টি ওয়ার্ডের অন্তত ২/১টি ওয়ার্ড ছাড়া মোশারেফ বিশ্বাস সমর্থিত আওয়ামীলীগ নেতাকর্মী নেই বলেই চলে। যা নিয়ে মোশারেফ বিশ্বাসের কোনো মাথাব্যথাও নেই। বিষয়গুলো আমলেও নিচ্ছেন না মোশারেফ বিশ্বাস।

গুঞ্জনকারীদের মতে, মিজান মৃধা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগে সম্পাদক পদে নির্বাচন করতে প্রথমে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দলীয় নেতাকর্মীর কাছে এ বিষয় নিয়ে কখনও যাননি তিনি। স্থানীয় আওয়ামীলীগের তৃনমূল নেতা কর্মীদের ইচ্ছায় তাদের উৎসাহ আর ভালবাসা আর সমর্থনে সম্পাদক পদে প্রার্থী হচ্ছেন তিনি। মিজান মৃধা বলেন, সম্মেলনে প্রার্থী হওয়া না হওয়া আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। এটা নির্ভর করে আমার প্রানপ্রিয় সংগঠন আওয়ামীলীগ দলের তৃনমূল নেতাকর্মী ও আমার অভিভাবক উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃ রেজবি-উল-কবির জোমাদ্দার ও আমার একান্ত আস্থাভাজন অভিভাবক উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক মু.তৌফিকুজ্জামান তনু ভাই এর ওপর। আমার দলীয় অভিভাবক ও তৃনমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের ইচ্ছায় প্রার্থী হতে চাই।

বিভিন্ন বিষয় সমঝোতার লক্ষণ হিসেবে প্রচার করছে গুঞ্জনকারীরা। এর সঙ্গে আরো কিছু যুক্তি রয়েছে শারিকখালীর রাজনৈতিক অঙ্গনে। গুঞ্জনকারীরের মতে, স্থানীয় রাজনীতিতে যাই থাকুক আর নাই থাকুক দলীয় রাজনীতিতে মিজান-মোশারেফ একটি গোপন সমঝোতা রয়েছে। যা চাচা ও ভাতিজা হিসেবে স্বীকৃত। এ কারণেই দীর্ঘদিন শারিকখালীর স্থানীয় রাজনীতি শান্ত রয়েছে। গোপন এ সমঝোতার কারণে শারিকখালীর আওয়ামীলীগের সম্মেলনে বিগত দিনে কচুপাত্রা মৃধা বাড়ী থেকে কখনো ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্মেলনে সম্পাদক পদে কেহ অংশ নেননি। মোশারেফ বিশ্বাসের বড় ভাই ছত্তার বিশ্বাসকে ছাড় দিতেই এ এলাকা বা এবাড়ী থেকে কোন প্রার্থী থাকে না স্থানীয় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্মেলনে – গুঞ্জনকারীদের এমনই যুক্তি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে উপজেলা আওয়ামীলীগের এক নেতা দাবি করেন, গোপন এ সমঝোতার জন্যই গত বছর ছত্তার বিশ্বাস সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ।

এ বিষয়ে মিজান মৃধা বলেন, আমি অত্র ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। সদস্যদের সমর্থনে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি। আমাকে নিয়ে গোপন সমোজোতা বা আতাত রয়েছে এ ধরনের প্রশ্ন আসবে, তা ভাবা যায় না। সম্মেলনের শেষ সময় পর্যন্ত জোড়ালে ভাবে মাঠে আছেন এবং থাকবেন ।

গোপন সমঝোতার বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন ইউনিয়ন ছাত্রলীগের নেতারও। তাদের মতে, মিজান মৃধা যে মানের নেতা তাকে গোপন সমঝোতা করতে হয় না। তিনি সমঝোতা করার লোকও নন। তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলছে।

এ বিষয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক মন্ডলীর এক সদস্য বলেন, এটা আমার জানা নেই। এমন গুঞ্জন আমি আগে শুনিনি। এই প্রথম শুনলাম।

